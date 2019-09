OAB de Suzano prepara manifesto contra queimadas na Amazônia

A Comissão de Assuntos Ligados ao Meio Ambiente, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, está preparando um manifesto contras as recentes queimadas na Amazônia. O texto deve ser divulgado nos próximos dias.

O manifesto tem como objetivo atrair a sociedade civil para a causa ambiental, além de buscar conscientizar as três esferas (Executivo, Legislativo e Judiciário). E, deste modo, estreitar a relação com os órgãos responsáveis para novas políticas públicas de meio ambiente sejam promovidas.

Segundo a presidente da Comissão, a advogada Michele Fuji, o órgão tem acompanhado os dados de queimadas no Alto Tietê. Ela reitera que o olhar mais atento se dá “principalmente por terem sido positivos os dados, no sentido de que houve diminuição das queimadas nos dez municípios da região".

Michele afirma que a implantação de políticas públicas, em relação às queimadas, é importante, pois, apenas assim, os problemas serão erradicados de forma definitiva.

Segundo ela, a OAB de Suzano trabalha, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, para que medidas efetivas que contemplem a preservação do meio ambiente sejam providenciadas em todo o Alto Tietê, identificando as áreas de conservação dos recursos naturais.

"A redução do número de queimadas depende de um trabalho coletivo entre o poder público, os órgãos de proteção ambiental, a sociedade civil, no sentido de conscientizar a população e os demais setores da sociedade a não praticar atos danosos ao meio ambiente, bem com estimular a população a denunciar queimadas criminosas. Isso porque é notório que nem todas as queimadas são oriundas de causas naturais”, afirma Michele.