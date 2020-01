OAB de Suzano protocola ofício com pedidos ao INSS

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, por meio de sua Comissão do Direito Previdenciário, protocolou um ofício, na tarde de segunda-feira, 27, com dois pedidos ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Suzano. A comissão fez uma reunião com a gerente da agência do INSS da cidade, Patrícia Borges Soares.

Silmara Feitosa, presidente da comissão da OAB, e sua vice-presidente, Maria Aparecida Xavier, informaram a reportagem que o 1º pedido solicita que servidores do INSS da cidade treinem os advogados da OAB de Suzano a utilizarem o INSS digital.

O 2º pedido, que a presidente não entrou em detalhes, visa buscar soluções para ajudar a desafogar e melhorar os atendimentos da agência.

“A OAB está a disposição para ajudar no que for necessário. Ainda vamos (OAB, INSS e Prefeitura) nos reunir para discutir novas soluções”, disse Silmara.

A advogada confirmou que a 1ª solicitação foi aceita pela agência e uma data para o treinamento deve ser marcada em breve. Entretanto, sobre a outra solicitação, não deu uma solução concreta.

A presidente da comissão disse também, que, após o treinamento com os advogados da OAB, a Comissão do Direito Previdênciário vai realizar, mensalmente, um treinamento com os demais advogados da cidade.

“Uma vez ao mês a OAB vai treinar os advogados da cidade. O objetivo é ensinar a usar o INSS digital com a intenção de que, quando forem contratados por alguém, consigam utilizar o aplicativo”, concluiu.