OAB de Suzano realiza cadastro biométrico

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano realiza desde o começo desta semana o cadastro biométrico. O procedimento será realizado até dia 13, na sede do órgão, das 9 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. A iniciativa é uma parceria da Comissão de Direito Eleitoral e a Justiça Eleitoral da cidade.

Para realizar o cadastramento biométrico, é necessário levar um documento original com foto, título de eleitor (caso possuir) e um comprovante de endereço de, no máximo, três meses. De acordo com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Suzano, José Roberto Moreira de Azevedo, a parceria tem o objetivo de ajudar e contribuir com a Justiça Eleitoral.

"O cadastramento ainda não é obrigatória em Suzano, mas se o eleitor tem a oportunidade de realizar tem de aproveitar. A OAB disponibilizou o espaço para que a Justiça Eleitoral pudesse atuar recolhendo os dados biométricos dos eleitores. É uma forma de conscientização", diz.

Segundo o advogado, a biometria permite mais segurança no momento do voto, auxília na identificação do eleitor, além de aperfeiçoar o modelo e contribuir com a segurança e diminuição de fraudes nas eleições.

"O serviço permite que o eleitor exerça seu direito de cidadania. Estamos trabalhando, em conjunto com a Justiça Eleitoral, para que o eleitor tenha um atendimento ampliado e eficaz", afirma José.

A OAB de Suzano fica localizada na Rua Baruel, 175, no bairro Vila Costa, próximo ao Paço Municipal.