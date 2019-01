OAB de Suzano se manifesta contra a extinção da Justiça do Trabalho

O presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Wellington Santos, afirmou, ontem, ser favorável a campanha da OAB -SP em defesa da manutenção da Justiça do Trabalho e contra sua extinção, que foi levantada na última semana pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL).

No comunicado emitido pela instituição, um movimento seria organizado para defender a manutenção da estrutura, além de reivindicar a recriação do Ministério do Trabalho, cujas funções foram incorporadas em outras pastas.

De acordo com o Wellington, o apoio em defesa da manutenção da Justiça do Trabalho, irá garantir todos os direitos dos profissionais, além de sensibilizar a sociedade sobre a importância da reinstituição do Ministério do Trabalho.

"Se essa medida da extinção da Justiça do Trabalho for adiante, será prejudicial. A sociedade terá que se adequar as mudanças e isso trará muitos prejuízo além disso, essas pessoas não podem aguardar a nomenclatura para garantirem os seus direitos", enfatiza.

Audiência Pública

Para dar seguimento sobre a discussão do movimento de conscientização quanto à indispensabilidade, manutenção e aprimoramento do funcionamento da Justiça do Trabalho e da importância da reinstituição do Ministério do Trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo realiza na próxima terça-feira, 22, às 13h30, uma audiência pública.

A intenção é promover debates que aprofundem as questões que notabilizam a Justiça do Trabalho e o Ministério como conquistas essenciais para a cidadania. A reunião será realizada na sede institucional, localizada na Rua Maria Paula, 35 - Centro - São Paulo.

No próximo dia 28, também haverá outro encontro institucional, desta vez, com os presidentes de subseções.