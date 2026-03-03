OAB Itaquá inicia arrecadação de chocolates para a 'Páscoa Solidária'

Repetindo o espírito solidário de anos anteriores, a 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), por meio da Comissão de Direito Social, está promovendo uma campanha de arrecadação de caixas de bombons para a Páscoa.

Os voluntários poderão doar na sede da entidade, situada na rua Ademaria, nº 315, no bairro Vila Virgínia, até o dia 26 de março (quinta-feira). Visando compartilhar alegria entre os pequenos e seus familiares, a subseção estará recebendo chocolates de todas as marcas entre segunda e sexta-feira, das 9 às 18 horas. Toda a arrecadação será distribuída no dia 28 de março (sábado).



De acordo com a presidente da comissão organizadora e vice-presidente da subseção, Cleópatra Lins Guedes Martins, tornar a Páscoa de quem mais precisa em um momento doce e mais feliz deve ser a grande motivação da advocacia local com esta iniciativa. “Enquanto entidade, nosso maior foco com esta campanha que, inclusive, já virou uma tradição em Itaquaquecetuba, é garantir mais felicidade e a celebração do verdadeiro espírito da Páscoa. Contamos com a participação de todos”, disse.



Por sua vez, a presidente da OAB Itaquá, Matilde Gomes, aponta que a campanha é uma forma de acolhimento e solidariedade àqueles em situação de vulnerabilidade. “Mais uma vez, nossa expectativa é unir ainda mais a categoria para que possamos levar alegria a todos nesta data tão importante. A atividade é reflexo do nosso compromisso social, que também faz a diferença em datas como o Dia das Crianças e o Natal, por exemplo”, disse, ao relembrar o sucesso das ações anteriores que ocorrem anualmente por meio do voluntariado da subseção. Em 2025, as arrecadações superaram a marca de 500 caixas de bombons.