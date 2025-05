OAB orienta população após contabilizar casos do 'falso advogado' em Suzano

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) está mudando, desde o dia 31 de março, para o sistema Eproc, um dos mais bem avaliados nacionalmente. A medida, segundo o presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de Suzano, Ricardo Corsini, ajudará nas investigações dos criminosos que praticam o “golpe do falso advogado”, pois o novo sistema identifica todos que visualizam um processo. O OAB registrou casos em Suzano. “Isso dará um norte muito grande para investigações de estelionatários que praticam o golpe do falso advogado”, comentou em entrevista exclusiva.

O golpe do falso advogado é uma prática em que indivíduos se passam por advogados ou representantes legais, com objetivo de obter vantagens indevidas.

O presidente da 55ª Subseção da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, explica que, por ter acesso aos processos que são públicos, os golpistas criam um perfil no WhatsApp com a foto do advogado, pegam processos em que há expectativa de receber valores – como processos de indenização, ações trabalhistas e de aposentadoria – e entram em contato com o cliente alegando êxito no processo, mas que para receber o valor, o cliente precisará pagar uma taxa jurídica.

“Esse é um golpe que se proliferou e tem êxito porque a relação que se estabelece entre cliente e advogado é de muita confiança. Quando um cliente contrata um advogado, é porque ela realmente confia no profissional. Desta forma, a tendência é que todas as orientações que o profissional passar para parte, ela vai acreditar”, declarou.

Os principais sinais de alerta do golpe, segundo os advogados, são a urgência no pagamento das taxas e o uso de termos jurídicos para confundir as vítimas. “Não fique apenas trocando mensagens, pois o golpista está sempre um passo à frente. Recebeu uma mensagem que desconfiou? Procure seu advogado pessoalmente ou entre em contato pelos canais oficiais do advogado ou do escritório”, orientou Fabrício.

Já para os advogados, os presidentes orientam que sempre registrem o Boletim de Ocorrência e deixem claro para seus clientes quais são os canais de comunicação oficiais.