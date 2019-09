OAB planeja ações de conscientização para as eleições municipais de 2020

Pensando nas eleições municipais de 2020, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano planeja realizar palestras, simpósios e debates com os candidatos. A informação foi passada pelo presidente da Comissão Eleitoral da OAB, José Roberto Moreira de Azevedo.

Segundo José, a OAB está iniciando um planejamento para as eleições municipais no ano que vem. Ele informou que o objetivo da Ordem é "nortear a população sobre as eleições".

"Serão realizadas palestras, simpósios com os cidadãos, a fim de conscientizá-los sobre as eleições". Ele reforça que as ações não serão voltadas à apenas os eleitores, mas também aos candidatos, "orientando sobre questões relativas ao voto e ao que podem e não podem fazer".

"Nossas ações não são apenas para quem vota, mas também para quem pode ser eleito (candidatos). Vamos passar aquilo que é direito do candidato, explicar o processo democrático das eleições", explicou José Roberto.

Debates

Com os candidatos à prefeito, o presidente da comissão explicou que em 2016 realizou debates com os vice-prefeitos, e para o ano que vem quer manter a tradição, além de realizar debates com os prefeitos.

"Os debates são uma forma de conscientizar a população sobre o que os candidatos pensam. Não queremos apenas fazer com os vices dessa vez, vamos buscar os candidatos à prefeito", explicou o presidente. Ele reitera, dizendo que além de debates, quer dar espaço para os candidatos falarem seus projetos em uma sabatina, que "seria aberta a toda a sociedade civil".

Início

À reportagem, José explicou que o início dessas ações será apenas no ano que vem, ou somente depois de outubro desse ano. "Como ainda existem Projetos de Lei (PL) no Congresso, que podem alterar questões na eleição, vamos aguardar essas votações para iniciar as ações".

Auxiliado

Mas ele reitera que a OAB tem auxiliado os cartórios eleitorais, incentivando a população a realizar a biometria.