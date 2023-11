OAB promove campanha de arrecadação de ternos seminovos para Casamento Comunitário

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), com apoio do Fundo Social de Solidariedade, está promovendo a campanha “Traje Solidário”, voltada para a arrecadação de ternos seminovos e em bom estado de conservação. Os inscritos podem fazer a doação na sede da subseção (rua Baruel, 715 - Vila Costa, Suzano), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. As doações obtidas na campanha serão destinadas ao órgão municipal para a edição deste ano do Casamento Comunitário, que acontecerá no próximo dia 25 (sábado). A subseção estará recebendo ternos seminovos de todos os tamanhos desde que estes apresentem peças em bom estado de conservação para vestir os noivos no evento promovido pelo Fundo Social.

A presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, pontuou que a vestimenta adequada complementa um momento especial e aguardado pelos noivos. "O Casamento Comunitário é uma ocasião tradicional que conta com famílias de várias partes da cidade e nós buscamos oferecer uma experiência incrível a todos, o que inclui o fornecimento de vestidos às noivas e ternos para os futuros maridos. Por isso, essa contribuição da OAB Suzano será muito importante para quem vai viver o seu dia mágico dentro das próximas semanas”, declarou. O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, comentou que o trabalho social da subseção é constante e, mais uma vez, a categoria se faz presente no município em um evento tradicional e importante. “A solidariedade é um dos nossos fios condutores”, ressaltou.