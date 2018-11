OAB-SP: candidato apresenta propostas em entrevista ao DS

O advogado criminalista Sergei Cobra, candidato à Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estadual, criticou a burocracia forense instaurada aos advogados de São Paulo. Durante participação no programa 'DS Entrevista', Cobra pontuou o mal-estar causado por revistas de segurança durante visitas ao Fórum- o que nem sempre é imposto aos demais atores da Justiça ou funcionários no ambiente de trabalho, segundo o candidato.

O fim das reeleições na OAB também é um dos pilares da campanha de oposição a Marcos da Costa, atual presidente da Ordem no Estado, que ocupa cadeira desde 2013 e tenta novo mandato.

De acordo com Cobra, a revista a que os advogados são submetidos não é aplicada às demais autoridades nos Fóruns. "Tem advogado que tem que tirar tudo da bolsa, como se fosse alguém estranho, de onde é parte exercer igualdade", contestou. "Advogado tem que ter prerrogativas por representar alguém. Não vamos comemorar advogado algemado".

A ideia do candidato é a criação de um aplicativo, para que seja acionado nesses casos. Mediante a plataforma, uma equipe de outros advogados qualificados se desloca para atender à chamada in loco, em até uma hora.

"Com essa nova forma, em um ano, criamos um novo ambiente da família forense", reforçou.

Sergei visitou ontem o Alto Tietê e disse ter uma boa percepção da região, sobretudo quanto ao espírito de mudança por ele defendido. "As pessoas ficam perplexas por ver uma OAB que não fala. Não só advogados, mas médicos, engenheiros, jornalistas e outros cobram este papel importante da instituição". Sob o lema 'OAB Pra Você', a chapa 16 de Cobra defende a alternância de poder dentro da instituição. "Quero passar para a história como o presidente que vai acabar com a reeleição na OAB", declarou.

Durante o último pleito que concorreu, há três anos, o advogado teve um total de 25 mil votos. Para a atual eleição, o candidato conta que buscou unir a oposição.