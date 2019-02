OAB Suzano amplia número de comissões permanentes e especiais

A Ordem de Advogados do Brasil (OAB) da subseção de Suzano conta atualmente com 27 comissões permanentes e especiais. De acordo com o presidente da subseção suzanense, Wellington Santos, a entidade estuda a possibilidade de ampliação das comissões, uma vez que a demanda de serviços é alta.

Além disso, a Comissão da Mulher Advogada dialoga com as autoridades e acompanha a criação da sala Rosa no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista, tendo em vista o atendimento especial as vítimas de violência doméstica.

Santos explica que com a mudança da gestão, algumas substituições foram realizadas para melhor atender as necessidades da advocacia e da cidade. "A maioria das comissões assumiram recentemente e estão em fase de organização e planejamento das atividades. Estamos estudando a possibilidade de ampliação, pois são muitos os interessados em auxiliar a Subseção de Suzano e muitas as tarefas para serem efetuadas", explica.

"Esclareço que a OAB trata de diversos assuntos (internos e externos) e a criação de Comissões visa justamente indicar advogados especialistas para cada uma das áreas de atuação da Subseção", esclarece. Segundo Santos, não há um número certo de comissões a serem criadas. O fator determinante será a necessidade da entidade e da população.

Sobre a criação da sala Rosa no 2º DP de Suzano, a OAB - através da Comissão da Mulher Advogada - enviou um ofício à Prefeitura pedindo apoio para a implantação da sala Rosa, como equipamento e mão de obra. De acordo com a presidente da Comissão, Maria Margarida Mesquita, a sala será "um instrumento para combater a violência doméstica".

Atualmente, as 27 comissões (permanentes e especiais) da entidade suzanense são: Comissão da Assistência Judiciária; Comissão da Mulher Advogada; Comissão de Direito Previdenciário; Comissão de Ética; Comissão de Prerrogativas; Comissão do Idoso; Comissão do Esporte; Comissão dos Jovens Advogados; Comissão do Direito de Trabalho; Comissão de Assuntos Penitenciários/Carcerários; Comissão de Direitos Humanos; Comissão de Cultura; Comissão de Cerimonial; Comissão do Consumidor; Comissão de Direito Eleitoral Interno; Comissão de Direito Institucional; Comissão da Criança e Adolescente; Comissão de Direito Animal; Comissão de Eventos; Comissão da Cidadania; Comissão de Direito Imobiliário; Comissão de Direito Desportivo; Comissão de Mediação e Arbitragem; Comissão Eleitoral; Escola Superior da Advocacia; Projeto OAB Vai ao Bairro e Comissão do Meio Ambiente.