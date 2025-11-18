OAB Suzano atende mais de 90 pessoas na 2ª edição do projeto 'OAB Presente e em Ação'

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou, no último sábado (15/11), a 2ª edição do projeto “OAB Presente e em Ação”, na Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AMAAE), no Miguel Badra. A iniciativa atendeu mais de 90 pessoas, levando serviços gratuitos e orientação à população, reforçando o compromisso da subseção com a cidadania e com a aproximação entre advocacia e comunidade.

Entre os serviços sociais realizados, foram também oferecidos aferição de pressão e testes de saúde, além de 15 cortes de cabelo, 15 orientações sobre saúde bucal, 15 testes de glicemia e dez atendimentos jurídicos, todos prestados por profissionais voluntários e pelas comissões envolvidas.

A ação foi organizada pelas comissões OAB Vai ao Bairro, Direitos Humanos, Valorização da Advocacia e Infância e Juventude, que atuaram em conjunto para garantir acolhimento, orientação qualificada e serviços essenciais aos moradores da região.

O presidente da subseção, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, destacou o impacto da iniciativa. “Mais uma vez, reafirmamos nosso compromisso com a cidadania e com a presença ativa da OAB nos bairros. Cada atendimento prestado demonstra nosso propósito de servir, orientar e contribuir para uma sociedade mais justa e informada”, afirmou.