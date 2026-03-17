OAB Suzano celebra 50 anos com cerimônia na próxima segunda-feira (23)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizará, na próxima segunda-feira (23/03), às 18 horas, uma cerimônia especial para celebrar os 50 anos de atuação da entidade no município. O evento ocorrerá na sede da instituição, localizada na rua Baruel, 592, na Vila Adelina, e reunirá autoridades, advogados e representantes da sociedade civil.



Ao longo de cinco décadas, a OAB Suzano se consolidou como uma das subseções mais atuantes do Estado de São Paulo, protagonizando importantes conquistas para a advocacia local e fortalecendo o exercício profissional na cidade.



Entre os marcos mais relevantes está a entrega da nova sede da advocacia suzanense, um equipamento com construção própria situado em frente à Praça Cidade das Flores. O espaço se tornou fundamental para o atendimento e o apoio à classe, oferecendo estrutura adequada para o exercício da atividade profissional.



A sede também passou a contar com o Espaço Vida, conquista obtida junto à Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), que garante mais acolhimento e conforto aos inscritos e visitantes que precisam cuidar de bebês e crianças pequenas durante o período em que estão no local.



Outras melhorias relevantes incluem a revitalização das salas da OAB nos fóruns Cível e Trabalhista e a implantação do novo parlatório no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano, ampliando as condições de trabalho dos advogados no dia a dia.



A subseção também se destaca por iniciativas que aproximam a advocacia da população, como os projetos OAB Vai ao Bairro e OAB Vai à Escola, que promovem orientação jurídica, cidadania e educação em direitos.



Para o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, o momento é de celebrar a trajetória construída pela advocacia da cidade. “São 50 anos de muito trabalho, união e compromisso com a valorização da advocacia. Convidamos todos os colegas e autoridades para participarem desta celebração e compartilharem conosco esse marco tão importante para a história da OAB Suzano, ocasião em que serão homenageados grandes advogados que ajudaram a construir nossa história”, afirmou.