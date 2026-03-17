Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 17 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

OAB Suzano celebra 50 anos com cerimônia na próxima segunda-feira (23)

Subseção reúne importantes conquistas para a advocacia em meio século de história no município

17 março 2026 - 16h23Por De Suzano
OAB Suzano celebra 50 anos com cerimônia na próxima segunda-feira (23)OAB Suzano celebra 50 anos com cerimônia na próxima segunda-feira (23) - (Foto: Divulgação/OAB Suzano)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizará, na próxima segunda-feira (23/03), às 18 horas, uma cerimônia especial para celebrar os 50 anos de atuação da entidade no município. O evento ocorrerá na sede da instituição, localizada na rua Baruel, 592, na Vila Adelina, e reunirá autoridades, advogados e representantes da sociedade civil.

Ao longo de cinco décadas, a OAB Suzano se consolidou como uma das subseções mais atuantes do Estado de São Paulo, protagonizando importantes conquistas para a advocacia local e fortalecendo o exercício profissional na cidade.

Entre os marcos mais relevantes está a entrega da nova sede da advocacia suzanense, um equipamento com construção própria situado em frente à Praça Cidade das Flores. O espaço se tornou fundamental para o atendimento e o apoio à classe, oferecendo estrutura adequada para o exercício da atividade profissional.

A sede também passou a contar com o Espaço Vida, conquista obtida junto à Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), que garante mais acolhimento e conforto aos inscritos e visitantes que precisam cuidar de bebês e crianças pequenas durante o período em que estão no local.

Outras melhorias relevantes incluem a revitalização das salas da OAB nos fóruns Cível e Trabalhista e a implantação do novo parlatório no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano, ampliando as condições de trabalho dos advogados no dia a dia.

A subseção também se destaca por iniciativas que aproximam a advocacia da população, como os projetos OAB Vai ao Bairro e OAB Vai à Escola, que promovem orientação jurídica, cidadania e educação em direitos.

Para o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, o momento é de celebrar a trajetória construída pela advocacia da cidade. “São 50 anos de muito trabalho, união e compromisso com a valorização da advocacia. Convidamos todos os colegas e autoridades para participarem desta celebração e compartilharem conosco esse marco tão importante para a história da OAB Suzano, ocasião em que serão homenageados grandes advogados que ajudaram a construir nossa história”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria de Transporte oferece curso de mecânica automotiva para mulheres
Cidades

Secretaria de Transporte oferece curso de mecânica automotiva para mulheres

Secretaria de Esportes e União Suzano iniciam inscrições para seletiva do time Sub-20
Cidades

Secretaria de Esportes e União Suzano iniciam inscrições para seletiva do time Sub-20

Suzano promove 'Festa do Artesão' entre esta quinta-feira e sábado
Cidades

Suzano promove 'Festa do Artesão' entre esta quinta-feira e sábado

Prefeitura avança em plano de pavimentação na Vila Fátima com requalificação da rua São Marcos
Cidades

Prefeitura avança em plano de pavimentação na Vila Fátima com requalificação da rua São Marcos

Saúde amplia atendimento com aquisição de oito novas cadeiras odontológicas
Cidades

Saúde amplia atendimento com aquisição de oito novas cadeiras odontológicas

Suzano sedia encontro metropolitano voltado à gestão de resíduos sólidos
Cidades

Suzano sedia encontro metropolitano voltado à gestão de resíduos sólidos