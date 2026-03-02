OAB Suzano celebra 50 anos de fundação com série de eventos em março

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) comemora seus 50 anos de fundação neste mês de março e, para celebrar a data, a diretoria da entidade, junto às comissões temáticas, prepara uma série de ações em homenagem ao histórico jubileu de ouro do grupo na cidade. Entre os eventos previstos, o grande destaque é a Solenidade de 50 anos da organização, prevista para a data do aniversário de fundação, no dia 23 de março (segunda-feira), com muita celebração às conquistas e ao trabalho da classe em Suzano.

As atividades começam com dois eventos promovidos pela Comissão de Direito Eleitoral. O primeiro deles acontece já nesta quarta-feira (04/03), às 15h30, com uma reunião do grupo de estudos temático para falar de condutas vedadas, na sede da subseção, tendo foco no aprendizado, na troca de experiências e na evolução técnica dos participantes. Já no dia 9 (segunda-feira), às 18 horas, o grupo promove seu 1º simpósio temático que, entre convidados e participantes, tratará do fortalecimento da Democracia no Brasil, reservando ainda o lançamento do “Projeto Observatório Eleitoral”, iniciativa voltada à promoção da cidadania.

Este mês de março, porém, não celebra apenas o jubileu de ouro da subseção, mas também a participação ativa do público feminino na sociedade. Em homenagem ao período atrelado ao Dia Internacional da Mulher, a entidade promove um café da tarde especial no dia 10 (terça-feira), a partir das 14 horas, tendo como ponto central a valorização das conquistas e dos avanços dessa parcela essencial da sociedade. A iniciativa, aberta ao público, é promovida pela Comissão da Mulher Advogada, em parceria com as comissões de Cultura, Eventos, Jovem Advocacia e Direito das Pessoas com Deficiência.

O dia 12 (quinta-feira) reserva a primeira cerimônia de entrega de carteiras promovida pela subseção no ano, sendo esta uma das solenidades mais tradicionais e aguardadas entre novos profissionais, familiares, advogados e advogadas já atuantes. Por fim, encerrando a série de eventos e celebrações, a Solenidade dos 50 anos acontecerá na subseção no dia 23, ao passo que, no dia 25 (quarta-feira), a Comissão de Direito Eleitoral finaliza o mês de ações da entidade com mais uma reunião presencial de seu grupo de estudos.

O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, pontua que a celebração dos 50 anos da OAB em Suzano representa uma homenagem àquela que melhor representa os valores instituídos pela Ordem em Suzano: a advocacia. “A data é muito especial. Afinal, a entidade foi fundada em 1976 e, desde então, conquistamos muitos avanços para a classe e para a sociedade em geral, muito graças à participação ativa de advogados e advogadas que honraram esta organização ao longo destes 50 anos. Para além da entidade, nossos eventos celebrarão o empenho contínuo dos profissionais que constroem, dia a dia, nossa subseção”, finalizou.