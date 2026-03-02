Envie seu vídeo(11) 4745-6900
OAB Suzano celebra 50 anos de fundação com série de eventos em março

Subseção contará com celebração especial no dia 23, além de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Simpósio de Direito Eleitoral e cerimônia de entrega de carteiras

02 março 2026 - 18h50Por de Suzano
A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) comemora seus 50 anos de fundação neste mês de março e, para celebrar a data, a diretoria da entidade, junto às comissões temáticas, prepara uma série de ações em homenagem ao histórico jubileu de ouro do grupo na cidade. Entre os eventos previstos, o grande destaque é a Solenidade de 50 anos da organização, prevista para a data do aniversário de fundação, no dia 23 de março (segunda-feira), com muita celebração às conquistas e ao trabalho da classe em Suzano.

As atividades começam com dois eventos promovidos pela Comissão de Direito Eleitoral. O primeiro deles acontece já nesta quarta-feira (04/03), às 15h30, com uma reunião do grupo de estudos temático para falar de condutas vedadas, na sede da subseção, tendo foco no aprendizado, na troca de experiências e na evolução técnica dos participantes. Já no dia 9 (segunda-feira), às 18 horas, o grupo promove seu 1º simpósio temático que, entre convidados e participantes, tratará do fortalecimento da Democracia no Brasil, reservando ainda o lançamento do “Projeto Observatório Eleitoral”, iniciativa voltada à promoção da cidadania.

Este mês de março, porém, não celebra apenas o jubileu de ouro da subseção, mas também a participação ativa do público feminino na sociedade. Em homenagem ao período atrelado ao Dia Internacional da Mulher, a entidade promove um café da tarde especial no dia 10 (terça-feira), a partir das 14 horas, tendo como ponto central a valorização das conquistas e dos avanços dessa parcela essencial da sociedade. A iniciativa, aberta ao público, é promovida pela Comissão da Mulher Advogada, em parceria com as comissões de Cultura, Eventos, Jovem Advocacia e Direito das Pessoas com Deficiência.

O dia 12 (quinta-feira) reserva a primeira cerimônia de entrega de carteiras promovida pela subseção no ano, sendo esta uma das solenidades mais tradicionais e aguardadas entre novos profissionais, familiares, advogados e advogadas já atuantes. Por fim, encerrando a série de eventos e celebrações, a Solenidade dos 50 anos acontecerá na subseção no dia 23, ao passo que, no dia 25 (quarta-feira), a Comissão de Direito Eleitoral finaliza o mês de ações da entidade com mais uma reunião presencial de seu grupo de estudos.

O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, pontua que a celebração dos 50 anos da OAB em Suzano representa uma homenagem àquela que melhor representa os valores instituídos pela Ordem em Suzano: a advocacia. “A data é muito especial. Afinal, a entidade foi fundada em 1976 e, desde então, conquistamos muitos avanços para a classe e para a sociedade em geral, muito graças à participação ativa de advogados e advogadas que honraram esta organização ao longo destes 50 anos. Para além da entidade, nossos eventos celebrarão o empenho contínuo dos profissionais que constroem, dia a dia, nossa subseção”, finalizou.

