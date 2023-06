OAB Suzano conquista nova sede na região central da cidade

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) conquistou uma nova sede para a advocacia suzanense, localizada no número 592 da rua Baruel, na região central de Suzano. O edifício tem vista privilegiada para a Praça Cidade das Flores, próxima aos Três Poderes, contando com acesso facilitado ao Fórum da Justiça Comum e Trabalhista, aos cartórios eleitorais, à Câmara Municipal e à Prefeitura de Suzano. A previsão é de que a entrega da unidade ocorra no final do segundo semestre.



A nova sede deverá ocupar uma área térrea com mais de 400 m², além de um mezanino do edifício encravado na esquina entre as ruas Baruel e Nair Ferreira Martins, contando com recepção, espaço co-working, quatro salas de atendimento à assistência judiciária, salas para advocacia, salão de espera, sala de reuniões, sala da presidência e área administrativa, além do auditório de 65,5 m² com vista privilegiada.



De acordo com o presidente da subseção, o advogado Fabrício Ciconi Tsutsui, a conquista junto à seccional representa um importante passo para a advocacia suzanense. “Esse é um sonho que há anos buscamos, visto o crescimento da OAB Suzano. Somos muito gratos por toda a história que construímos em nossa sede atual, mas observamos o aumento da demanda e assim buscamos por um novo espaço, a fim de melhor atender a advocacia e a população”, disse ao agradecer a parceria com a OAB São Paulo, liderada pela presidente Patricia Vanzolini.



Os próximos passos na nova sede contemplam os serviços de acabamento, conforme definição de construtora responsável, seguindo o projeto advindo da seccional. Nesta semana, além da entrega das chaves, o novo prédio recebeu a visita da engenheira civil Monaliza Cristina Pereira e dos presidentes e membros de comissões.



“Esse é um momento muito especial para a advocacia suzanense, sendo um presente que todos os profissionais aguardavam merecidamente. A categoria exerce um trabalho indispensável à sociedade e requer uma Casa ampla e adequada às demandas. Fico muito feliz em proporcionar essa conquista, que é de todos nós. Em nome da diretoria da OAB Suzano, agradeço a parceria e a colaboração de todos os advogados e advogadas da nossa subseção ao longo dos anos”, reforçou o presidente.