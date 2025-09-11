Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

OAB Suzano encerra 1ª edição do projeto 'Advocacia na Prática' com mais de 100 participantes

Iniciativa contou com 15 aulas presenciais realizadas ao longo dos meses de agosto e setembro

11 setembro 2025 - 18h16Por da Reportagem Local
OAB Suzano encerra 1ª edição do projeto 'Advocacia na Prática' com mais de 100 participantes OAB Suzano encerra 1ª edição do projeto 'Advocacia na Prática' com mais de 100 participantes - (Foto: Divulgação)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) encerrou na última segunda-feira (09/09) a 1ª edição do projeto “Advocacia na Prática”. A iniciativa inovadora promoveu 15 aulas presenciais voltadas à formação prática, à troca de experiências e à atualização profissional da advocacia na região. O ciclo foi concluído com a palestra do Dr. Rafael Fernandes dos Santos, que abordou o tema “A Prática Advocatícia no Tribunal do Júri”, realizada na sede da entidade, localizada na rua Baruel, nº 592, na Vila Adelina.

Iniciado em 04 de agosto, o projeto reuniu 85 inscritos e registrou a participação de mais de 100 pessoas ao longo da programação, com média de 30 presentes assíduos nos encontros. A cada semana, diferentes áreas do Direito foram exploradas por presidentes de comissões e advogados convidados, que compartilharam conhecimento prático e experiências do dia a dia forense.

Entre os temas apresentados estavam: Advocacia trabalhista, com a Dra. Carolina Mesquita Vieira; Inteligência na advocacia, com a Dra. Aline Izabel de Holanda; Aspectos penais, com o Dr. Ricardo Corsini; Processo civil, com o Dr. Caio Henrique Martins de Souza; Direito empresarial, com a Dra. Jakeline Campelo; Direito do consumidor, com a Dra. Cláudia Neves de Souza; Direito previdenciário, com a Dra. Maria Aparecida Xavier; Mediação e arbitragem, com a Dra. Kellen Cristina de Siqueira; Direito Tributário, com o Dr. Edmilson Nazário da Luz; Empreendedorismo, com a Dra. Michelle Fujii; Direito médico, com o Dr. Josué Batista de Andrade; Oratória, com o Dr. Kelvin Bertolla; "Networking e Integração Social para a Advocacia", com a Dra. Raciele de França Garcia; e "Construa sua Autoridade com Excelência Jurídica”, com o Dr. João Maurício Marques.

O sucesso da 1ª edição já abre espaço para novas etapas do projeto, consolidando o compromisso da subseção em oferecer formação contínua, ampliar a troca de experiências e fortalecer a atuação da advocacia local. De acordo com a diretoria, a atuação conjunta das comissões foi essencial para o êxito da iniciativa, contando com os respectivos grupos e presidentes: Direito Tributário (Dr. Edmilson Luz), Direito do Trabalho (Dra.Carolina Mesquita), Assuntos Acadêmicos (Dra. Amanda Oliveira) e Jovem Advocacia (Dra. Aline Holanda). 

O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, celebrou a realização do projeto e reforçou o papel da subseção na valorização e capacitação da advocacia. “Encerramos esta primeira edição com a certeza de que a advocacia suzanense está cada vez mais preparada para enfrentar os desafios do dia a dia. Este projeto mostrou a força das nossas comissões e o compromisso de toda a diretoria em investir em capacitação e valorização profissional”, destacou.

