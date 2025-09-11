OAB Suzano encerra 1ª edição do projeto 'Advocacia na Prática' com mais de 100 participantes

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) encerrou na última segunda-feira (09/09) a 1ª edição do projeto “Advocacia na Prática”. A iniciativa inovadora promoveu 15 aulas presenciais voltadas à formação prática, à troca de experiências e à atualização profissional da advocacia na região. O ciclo foi concluído com a palestra do Dr. Rafael Fernandes dos Santos, que abordou o tema “A Prática Advocatícia no Tribunal do Júri”, realizada na sede da entidade, localizada na rua Baruel, nº 592, na Vila Adelina.

Iniciado em 04 de agosto, o projeto reuniu 85 inscritos e registrou a participação de mais de 100 pessoas ao longo da programação, com média de 30 presentes assíduos nos encontros. A cada semana, diferentes áreas do Direito foram exploradas por presidentes de comissões e advogados convidados, que compartilharam conhecimento prático e experiências do dia a dia forense.

Entre os temas apresentados estavam: Advocacia trabalhista, com a Dra. Carolina Mesquita Vieira; Inteligência na advocacia, com a Dra. Aline Izabel de Holanda; Aspectos penais, com o Dr. Ricardo Corsini; Processo civil, com o Dr. Caio Henrique Martins de Souza; Direito empresarial, com a Dra. Jakeline Campelo; Direito do consumidor, com a Dra. Cláudia Neves de Souza; Direito previdenciário, com a Dra. Maria Aparecida Xavier; Mediação e arbitragem, com a Dra. Kellen Cristina de Siqueira; Direito Tributário, com o Dr. Edmilson Nazário da Luz; Empreendedorismo, com a Dra. Michelle Fujii; Direito médico, com o Dr. Josué Batista de Andrade; Oratória, com o Dr. Kelvin Bertolla; "Networking e Integração Social para a Advocacia", com a Dra. Raciele de França Garcia; e "Construa sua Autoridade com Excelência Jurídica”, com o Dr. João Maurício Marques.

O sucesso da 1ª edição já abre espaço para novas etapas do projeto, consolidando o compromisso da subseção em oferecer formação contínua, ampliar a troca de experiências e fortalecer a atuação da advocacia local. De acordo com a diretoria, a atuação conjunta das comissões foi essencial para o êxito da iniciativa, contando com os respectivos grupos e presidentes: Direito Tributário (Dr. Edmilson Luz), Direito do Trabalho (Dra.Carolina Mesquita), Assuntos Acadêmicos (Dra. Amanda Oliveira) e Jovem Advocacia (Dra. Aline Holanda).

O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, celebrou a realização do projeto e reforçou o papel da subseção na valorização e capacitação da advocacia. “Encerramos esta primeira edição com a certeza de que a advocacia suzanense está cada vez mais preparada para enfrentar os desafios do dia a dia. Este projeto mostrou a força das nossas comissões e o compromisso de toda a diretoria em investir em capacitação e valorização profissional”, destacou.