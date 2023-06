OAB Suzano oficializa nomeação de membros da Comissão de Direito Eleitoral

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) oficializou na última semana a nomeação de membros da Comissão Especial de Direito Eleitoral. O grupo pretende executar um cronograma de ações voltadas a essa seara do Direito, além de garantir participação ativa da advocacia no acompanhamento dos procedimentos eleitorais.



De acordo com o ofício assinado pelo presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, a comissão segue com a liderança do advogado José Roberto Moreira de Azevedo Junior, que tem Juliana da Silva Gonçalves como vice-presidente e coordenadora de Direito Penal Eleitoral.



A comissão também conta com a colaboração das advogadas Carla Melo Lima e Ariana Anari Gil, atuando como secretária e coordenadora do Direito Político da Mulher, respectivamente. Ainda assumiram os membros José Gutemberg de Sousa Dantas, Renata Enjyogi Caria, Nelson Itsuo Tanuma, Ariadne Cristina de Jesus Domiciano Souza e Eduardo Mathias.



Para o presidente Fabrício Ciconi Tsutsui, o fortalecimento do grupo simboliza mais um importante alicerce de representatividade da advocacia. “A Comissão de Direito Eleitoral tem grande relevância na OAB à medida em que atua diretamente na prevenção de infrações eleitorais e no estímulo à ética e ao voto consciente”, disse.



O presidente também relembra a participação da subseção nas eleições do ano passado, garantindo transparência e lisura. “Nas eleições gerais de 2022 estivemos junto à Justiça Eleitoral para acompanhar a conferência dos programas e lacração de urnas eletrônicas, bem como colocamos a advocacia suzanense à disposição. Agora daremos um passo adiante para fortalecer ainda mais o grupo, contando com a participação de grandes profissionais da nossa subseção”, reforçou.