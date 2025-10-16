Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 16/10/2025
Cidades

OAB Suzano promove 2ª Campanha de Doação de Sangue no próximo dia 24

Iniciativa reforça o compromisso da advocacia com a responsabilidade social e a cidadania

16 outubro 2025 - 12h13Por De Suzano
- (Foto: Divulgação/OAB Suzano )

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Ação Social e Cidadania, realizará no dia 24 de outubro (sexta-feira), das 7 às 17 horas, a 2ª Campanha de Doação de Sangue. A ação acontecerá no Hemocentro de Suzano (Avenida Antônio Marques Figueira, 1861, Vila Figueira) e tem como objetivo incentivar a solidariedade, estimular a responsabilidade social e contribuir com o abastecimento do banco de sangue da cidade.

A campanha busca mobilizar advogados, estagiários, familiares e toda a comunidade suzanense para se engajar em uma causa que salva vidas. A iniciativa, que já é a segunda ocorrida neste ano, reforça o papel da OAB como parceira em ações sociais que fortalecem os laços de cidadania e o compromisso com a coletividade.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, descansado e bem alimentado. Não podem doar pessoas que tenham feito cirurgia no último ano, realizado tatuagens, piercings ou exames como endoscopia e colonoscopia nesse período. Essas medidas garantem a segurança do doador e do receptor.

Segundo a presidente da Comissão de Ação Social e Cidadania, Arielma Andrade do Nascimento, o engajamento de todos é essencial. “Doar sangue é doar esperança. Esta é uma das formas mais bonitas de exercer a solidariedade e reforçar nosso compromisso com a vida”, afirmou.

O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, também destacou a relevância da iniciativa. “A advocacia vai além da defesa dos direitos nos tribunais: é também servir à sociedade em suas necessidades mais urgentes. Essa campanha é um exemplo do quanto a união entre profissionais e comunidade pode salvar vidas”, disse.

 

 

 

Deixe seu Comentário

