OAB Suzano promove orientação jurídica a trabalhadores nesta sexta

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promove nesta sexta-feira (19/05) um mutirão de orientação jurídica gratuita a trabalhadores na Estação Suzano (rua Prudente de Morais, 473 - Vila Amorim). A ação será das 10 horas às 16h30 e integra a programação do “Mês do Trabalhador”, conduzida pela Comissão da Advocacia Trabalhista em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) pelo segundo ano consecutivo.

A atividade, que também conta com o apoio da Comissão de Cultura e da diretoria da OAB Suzano, visa garantir a orientação em um dos pontos mais movimentados de toda a região do Alto Tietê, oferecendo a possibilidade dos trabalhadores consultarem situações diversas envolvendo seus direitos.

Inclusive, a ação acontece em uma data marcante, pois no dia 19 de maio também é celebrado o Dia do Estudante de Direito e o Dia de Santo Ivo, padroeiro dos advogados, como explica o presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, Renato de Miranda Vicente. “O dia 19 de maio é uma data muito especial para a advocacia e ficamos muito felizes em promover essa atividade que também reforça o papel dos advogados junto à sociedade”.

Segundo Vicente, o intuito central está na orientação rápida e na facilidade de acesso ao serviço de advocacia. “Com esta ação, buscamos dar dicas jurídicas e sanar potenciais dúvidas que, por muitas vezes existem, mas acabam sendo suprimidas por conta da falta de tempo ou de outras necessidades no cotidiano”, comentou.

Por sua vez, o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, ressalta que a atividade é fruto de uma importante parceria com a CPTM. “Em diversas ocasiões organizamos ações orientativas e participamos de outros projetos na Estação Suzano. Essa relação garante inúmeros benefícios aos trabalhadores que diariamente passam pelo local e que terão oportunidade de receber informação qualificada ”, finalizou.