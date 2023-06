OAB Suzano promove orientação jurídica gratuita no Parque Maria Helena

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão OAB Vai ao Bairro, promove no próximo dia 24 (sábado) orientação jurídica gratuita no Parque Maria Helena. O atendimento voluntário será na Paróquia Santa Helena (R. Isaura Tavares Paiva, 771 - Parque Maria Helena, Suzano), das 14 às 16 horas.



Para participar do atendimento gratuito junto à equipe de advogados voluntários, basta o morador comparecer ao endereço mencionado durante o horário vigente e, se possível, portando documentos referentes ao caso que deseja ser orientado. É importante destacar que a ação tem o objetivo de levar informação e orientação jurídica a quem mais precisa, de maneira a direcionar os cidadãos para a resolubilidade dos casos apresentados, seja por meio da Defensoria Pública ou outro serviço indicado.



De acordo com o presidente da comissão, o advogado Dario Reisinger Ferreira, desta vez a ação itinerante chega ao Parque Maria Helena contando com o apoio da paróquia local, liderada pelo padre Jonas Cunha. “Ficamos muito felizes com o apoio da comunidade. De maneira especial, agradeço o suporte do padre Jonas, que abriu as portas da Paróquia Santa Helena para que pudéssemos levar o serviço orientativo aos moradores. Estendo também os agradecimentos à presidente da Comissão da Mulher Advogada, Maria Margarida Mesquita, que está conosco nesta atividade promovida na igreja”, disse.



A visita ao Parque Maria Helena endossa o trabalho da comissão que, neste ano, já esteve no Jardim Chácara Mea e no Jardim Tabamarajoara, além de marcar presença em ações voluntárias da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano. É importante destacar ainda que a OAB Suzano também garantiu mais de 500 atendimentos em orientação jurídica gratuita no mês de maio, durante atividade alusiva ao Dia do Trabalhador, promovida pela Comissão da Advocacia Trabalhista em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).



Para o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, o projeto “OAB Vai ao Bairro” reforça o papel da advocacia junto aos cidadãos, assegurando mais informação e oportunidade. “Acreditamos que o acesso à informação é o primeiro passo para a mudança e a garantia de direitos. Então, é importante que todos saibam da atuação da OAB em Suzano que, além do amparo à advocacia, também exerce uma função social junto à população”, explica.



Vale lembrar que os advogados interessados em compor as atividades da comissão podem se informar diretamente com a subseção. Quanto à Assistência Judiciária gratuita, a OAB Suzano realiza o serviço por meio de convênio com a Defensoria Pública. O atendimento junto à subseção se dá por meio de agendamento prévio no telefone (11) 4748-7473.