OAB Suzano promove palestra gratuita sobre Inteligência Artificial aplicada à advocacia 

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão da Jovem Advocacia, realizará nesta quinta-feira (13/11), às 19 horas, a palestra “IA para Advocacia: Como a tecnologia pode escalar produtividade e faturamento”. A atividade será realizada na sede da subseção (Rua Baruel, 592 – Vila Adelina) e tem como objetivo orientar profissionais sobre o uso estratégico da Inteligência Artificial no exercício da advocacia.
A palestra será conduzida por Renato Britto Barufi, especialista em tecnologia jurídica e automação de processos. Durante o encontro, serão apresentados conceitos práticos de utilização de ferramentas de IA, organização de fluxos de trabalho, otimização de tempo e estratégias para aumentar a eficiência e qualidade na prestação de serviços jurídicos.
Para participar do evento, basta realizar a inscrição por meio do link: http://bit.ly/47QkgfC
O evento integra o calendário de atividades da subseção e reforça o compromisso da OAB Suzano com a inovação, a formação contínua e o aprimoramento da advocacia.
O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, destacou a relevância da palestra no contexto atual da profissão. “A advocacia vive uma transformação e a tecnologia se tornou uma aliada fundamental. Proporcionar capacitação sobre esse tema é uma forma de preparar nossos profissionais para os desafios contemporâneos, fortalecendo a atuação técnica, ética e eficiente da classe”, disse.