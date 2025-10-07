OAB Suzano promove palestra gratuita sobre vínculos entre gerações 

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e do projeto “Escute uma História”, promoverá uma palestra sobre o tema “Intergeracionalidade e o Direito de Todos”. O encontro será na próxima quinta-feira (09/10), a partir das 14 horas, na sede da subseção (rua Baruel, 592 - Vila Adelina). A atividade será liderada pela advogada e mestre em Gerontologia Social pela PUC-SP, Natália Carolina Verdi. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link bit.ly/intergeracionalidade_oabsuzano.



A palestrante, que também é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB Penha de França e é aluna especial do Doutorado EACH USP 2025 com especialização em Direito Médico, Odontológico e Hospitalar pela Escola Paulista de Direito, abordará questões como os aspectos inerentes à intergeracionalidade dentro e fora do exercício do Direito, introduzindo importantes reflexões acerca das diferentes faixas etárias na sociedade.



A presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB Suzano, Kelly Guilhen, apontou que a troca de experiências e aprendizados entre diferentes faixas etárias é uma forma altamente eficaz de combater o preconceito e o etarismo. “Abordar estas questões, em especial, quando analisamos seus efeitos na esfera jurídica, é um ato conscientizador que pode fazer a diferença em muitas maneiras, desde a formação de um jovem até a vivência de um idoso. Junto da Dra. Natália, uma especialista em Direito da Medicina pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, teremos uma tarde de aprendizado para explorar estas questões”, disse.



Destacando a importância da visita de uma especialista no tema, o presidente da subseção suzanense, Fabrício Ciconi Tsutsui, reforçou o convite a todos os advogados. “Esta será uma formação muito importante pois trataremos de um tema complexo e muito sério, afinal, a relação entre as diferentes gerações dentro do nosso contexto vem ganhando muito destaque nos últimos anos. Acompanhar tal evolução é crucial, por isso, fica o convite a todos”, pontuou.