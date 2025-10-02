Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 02/10/2025
Cidades

OAB Suzano promove palestra sobre gestão de segurança pública com o Coronel Mello Araújo

Evento com o vice-prefeito de São Paulo e ex-comandante da ROTA será nesta quinta-feira (02/10)

01 outubro 2025 - 10h38Por De Suzano
Evento será com o vice-prefeito de São PauloEvento será com o vice-prefeito de São Paulo - (Foto: Divulgação)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá nesta quinta-feira (02/10), às 19h30, a palestra “O Papel dos Municípios na Gestão de Segurança Pública”, ministrada pelo Coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, vice-prefeito de São Paulo e ex-comandante da ROTA. O evento será realizado na sede da entidade, localizada na Rua Baruel, nº 592, na Vila Adelina.

A palestra deverá abordar a importância da atuação integrada entre municípios e Estado no fortalecimento da segurança pública. O coronel também vai pontuar a relevância do trabalho conjunto entre Poder Público e sociedade civil para o enfrentamento dos desafios na área. Para participar, basta acessar e preencher o formulário de inscrição disponível no link bit.ly/palestra_celmelloaraujo.

O evento é promovido pela Comissão de Segurança Pública, presidida pelo Dr. Joaquim Castro de Souza, e integra a agenda de atividades culturais da subseção, reforçando o compromisso da OAB Suzano em fomentar debates relevantes para a cidadania e para o Estado Democrático de Direito. 

O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, também destacou a importância do evento. “Estamos trazendo um dos maiores especialistas em segurança pública do País para debater um tema que afeta diretamente a vida da população. Nosso objetivo é proporcionar um espaço de reflexão e diálogo, reforçando o papel da advocacia na construção de soluções para uma sociedade mais justa e segura”, disse.

