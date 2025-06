OAB Suzano promove palestra sobre precatórios e RPVs nesta sexta-feira

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizará nesta sexta-feira (06/06), às 9 horas, uma palestra especial com o tema “Precatórios e RPVs: Noções Gerais e Aspectos Práticos”. A ação, organizada pela Comissão de Cultura, liderada pela advogada Márcia Maria Lins Mendonça de Souza, será conduzida pela procuradora do Município, Gabriela Haddad Soares. O encontro acontecerá na sede da entidade, localizada na rua Baruel, nº 592, na região central.



A atividade faz parte da programação de palestras da OAB Suzano e é destinada a advogados e advogadas interessados em aprofundar os conhecimentos sobre precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que fazem parte da rotina de atuação jurídica no âmbito público e privado. A participação é gratuita, mediante a doação facultativa de 400g gramas de leite em pó, a ser entregue na recepção do evento.



“É essencial que os profissionais do Direito estejam atualizados sobre as etapas e exigências legais desses procedimentos. Além de contribuir para o fortalecimento técnico da advocacia, esse tipo de formação favorece também o atendimento qualificado à população”, destacou a palestrante Gabriela Haddad Soares, que também preside a Comissão da Advocacia Pública da OAB Suzano.



O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, reforçou a importância da ação. “A OAB Suzano tem investido em encontros formativos que valorizam a prática profissional e ampliam o conhecimento jurídico. Essa palestra com a Dra. Gabriela é uma oportunidade de excelência para toda a advocacia regional”, afirmou.