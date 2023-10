OAB Suzano promove Simpósio sobre Direitos Humanos no próximo dia 27 de outubro

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) vão promover no dia 27 de outubro (sexta-feira) o 1º Simpósio de Direitos Humanos na cidade.

O evento será no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.534 - centro), a partir das 8 horas, contando com um dia inteiro de palestras e networking para a advocacia e demais atores engajados na temática. As inscrições para o evento encabeçado pela Comissão de Direitos Humanos estão disponíveis no link bit.ly/direitoshumanos_oabsuzano, sendo uma ação gratuita mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível.

Ao longo do dia, estão previstas quatro palestras com especialistas na área. A primeira explanação será às 9h45, tendo o advogado e ativista indígena Álvaro de Azevedo Gonzaga como condutor da palestra “Por um Direito Antidiscriminatório”, abrindo os trabalhos do simpósio.

Na sequência, às 11h15, a renomada advogada Dora Cavalcanti vai falar sobre o “Erro judiciário no sistema criminal brasileiro”, utilizando sua experiência enquanto fundadora do Innocence Project Brasil para falar sobre vítimas de condenações injustas no País. Atuando há quase três décadas na advocacia, a palestrante tem publicações em revistas internacionais e cargos de renome como conselheira nata do Instituto de Defesa do Direito de Defesa.

No período da tarde, às 13h30, o doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), Cristiano Maronna, trará luz ao tema “Lei de Drogas interpretada na perspectiva da liberdade”, oferecendo toda sua expertise enquanto membro da Rede Reforma e do Coletivo Repensando a Guerra às Drogas para orientar e explicar pontos diversos dentro deste meio.

A partir das 15h15, a chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Justiça, a advogada Lázara Carvalho, vai ministrar a palestra “A subjetividade amparada pelas lacunas legais e seu reflexo no erro judicial na esfera investigativa”, que deverá encerrar o simpósio com debates acerca de um tema de grande relevância no cenário atual.

O presidente da comissão organizadora e secretário-geral da OAB Suzano, Renan de Lima Franco, ressalta que trazer a importância de avaliar o impacto positivo e negativo do trabalho da advocacia dentro da sociedade é o ponto central do simpósio.