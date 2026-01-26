Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 25/01/2026
OAB Suzano realiza 1º Simpósio de Direito Previdenciário com grande participação da advocacia

Evento reuniu especialistas para debater temas atuais do Direito Previdenciário e contou com a presença de cerca de 87 participantes

26 janeiro 2026 - 14h45Por da Reportagem Local
OAB Suzano realiza 1º Simpósio de Direito Previdenciário com grande participação da advocaciaOAB Suzano realiza 1º Simpósio de Direito Previdenciário com grande participação da advocacia - (Foto: Divulgação/OAB Suzano)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou, na última sexta-feira (23/01), o 1º Simpósio de Direito Previdenciário, reunindo especialistas de destaque para debater temas atuais e relevantes de uma das principais áreas da advocacia. O evento aconteceu na sede da subseção e integrou a programação comemorativa pelos 50 anos da OAB Suzano, contando com a participação de cerca de 87 pessoas entre advogados e estudantes de Direito.

Organizado pela Comissão de Direito Previdenciário, em parceria com a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, o simpósio teve como proposta oferecer conteúdo técnico, prático e atualizado à advocacia, promovendo capacitação, troca de experiências e fortalecimento profissional.

A programação contou com a participação de palestrantes de reconhecida atuação acadêmica e profissional. A abertura dos debates foi conduzida pela Dra. Camilla Varella, que abordou o tema “A Nova Avaliação Biopsicossocial e o Impacto nos Benefícios Previdenciários e Assistenciais”, trazendo reflexões atuais sobre inclusão, critérios de avaliação e os impactos práticos no acesso aos benefícios.

Na sequência, o Dr. Paulo Almeida, juiz federal em Guarulhos, contribuiu com sua experiência profissional e acadêmica, ampliando o debate sobre aspectos relevantes da atuação previdenciária no julgamento de ações que envolvem alegação de deficiência nos Juizados Especiais Federais.

Dando continuidade à programação, a Dra. Ana Júlia Avansi Osório tratou do tema “Aposentadoria da Pessoa com Deficiência: Desafios e Oportunidades no Mercado de Trabalho”, apresentando uma análise técnica aliada à realidade social e profissional, com foco na efetivação de direitos e na atuação estratégica do advogado previdenciarista.

Na etapa final do simpósio, a Dra. Ana Júlia Kachan e a Dra. Maura Feliciano conduziram, em conjunto, a palestra “A Prática do Auxílio-Acidente”, abordando o benefício sob a ótica prática da advocacia previdenciária. As palestrantes trouxeram reflexões sobre concessão, revisão e atuação profissional, unindo experiência acadêmica, institucional e prática forense.

Além do conteúdo jurídico, o encontro também estimulou o networking entre advogados e advogadas, proporcionando um ambiente de integração e diálogo qualificado, alinhado ao compromisso institucional da OAB Suzano com a valorização da advocacia.

Reforçando o compromisso da OAB Suzano com a inclusão e a acessibilidade, o evento contou com a atuação de intérpretes de Libras durante toda a programação. A iniciativa garantiu o acesso ao conteúdo para pessoas surdas, com o trabalho de Elida Lima da Silva e Uéberti Mendes Braghiroli, promovendo um ambiente mais inclusivo e alinhado aos princípios de igualdade e respeito que norteiam a atuação institucional da subseção.

Para o presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, a realização do simpósio representou mais um importante avanço no trabalho de qualificação da advocacia local. “Em Suzano, a Ordem tem atuado de forma contínua para oferecer conteúdos relevantes, atualizados e conectados com a prática profissional. O sucesso deste simpósio reforça nosso compromisso com a capacitação da advocacia e com a promoção de espaços de aprendizado e troca de experiências”, destacou.

