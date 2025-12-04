OAB Suzano realiza apresentação de artigos jurídicos estudantis nesta sexta-feira 

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá, nesta sexta-feira (05/12), a edição especial do projeto "Integração Acadêmica", iniciativa dedicada à apresentação de artigos jurídicos desenvolvidos por estudantes e jovens pesquisadores da região. O encontro acontecerá às 15 horas, na sede da subseção, localizada na Rua Baruel, 592, Vila Adelina.



A proposta do evento é incentivar o estudo, a pesquisa e a produção científica no âmbito jurídico, aproximando a comunidade acadêmica da prática profissional. Durante a programação, os autores aprovados nesta edição apresentarão seus trabalhos, que foram orientados por docentes e profissionais que atuam junto à Comissão de Assuntos Acadêmicos, presidida pela Dra. Amanda Oliveira. Interessados em acompanhar as apresentações podem se inscrever previamente por meio do link https://bit.ly/4pqYcQ7.



Participam como autores: Gabriela Machado Pereira, Ingrid Cristina Araujo de Jesus, Isabella Soares Baptista, Kaylane da Silva Toledo, Luiz Fernando Prado de Miranda, Maryana Arantes de Oliveira Rocha, Mayara Melo de Godoi, Natália Silva Maziviero, Raíssa Gabriele da Silva Pinto, Rebeka Viana Tavares, Rogério Moribe Utagawa e Vitória Raynara da Silva Cavalcante.



A elaboração e o aprimoramento dos artigos contaram com o suporte técnico e acadêmico dos orientadores desta edição, que acompanharam o desenvolvimento de cada pesquisa: Carolina Leite Andere e Silva, Fábio de Sousa Camargo, Isabel Cristina Guimarães Aquino de Oliveira e Rogério Alves Rodrigues.



A atividade busca fortalecer a integração e o desenvolvimento acadêmico dos futuros profissionais do Direito, além de promover um ambiente de troca de experiências, diálogo e estímulo ao pensamento crítico, elementos essenciais para a formação jurídica contemporânea.



O presidente da subseção, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, ressaltou a importância da iniciativa. “A 'Integração Acadêmica' expressa nosso compromisso com a educação e com o fortalecimento da formação jurídica. Valorizar a pesquisa e incentivar o pensamento crítico é essencial para o crescimento dos futuros profissionais do Direito e para o desenvolvimento jurídico da nossa região”, afirmou.