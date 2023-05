OAB Suzano realiza atividades alusivas ao Dia do Trabalho neste mês de maio

A 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão da Advocacia Trabalhista, realiza uma programação especial neste mês de maio em alusão ao Dia do Trabalho, celebrado na próxima segunda-feira (01/05). As atividades previstas contemplam palestras à categoria e um dia de atendimento aberto ao público, com orientação jurídica gratuita aos trabalhadores e passageiros que transitam pela Estação Suzano (R. Prudente de Morais, 473 - Vila Amorim), em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A ação específica será realizada em 19 de maio (sexta-feira), das 10 horas às 16h30.



A programação repete o sucesso do ano anterior, sendo uma idealização da Comissão da Advocacia Trabalhista, liderada pelo advogado Renato de Miranda Vicente, em parceria com a Comissão de Cultura, presidida por Márcia Lins Mendonça. As ações foram pensadas como forma de fortalecer a advocacia local e orientar munícipes acerca de seus direitos enquanto profissionais.



A programação oficial se inicia nesta terça-feira (02/05) com uma live orientativa no Instagram da entidade (instagram.com/oab_suzano), às 20 horas, com o tema "O que mudou na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) após a Lei nº 14.457/2022 e portaria MPT nº 4219/2022?", ministrado pela advogada e professora de Direito do Trabalho, Christiane Cardoso. A profissional é pós-graduada em Direito Material e Processual e mestranda pela Universidade de São Paulo (FDRP/USP).



Já nas próximas semanas, a categoria poderá prestigiar duas grandes palestras presenciais na OAB Suzano, localizada no número 715 da rua Baruel, na Vila Costa, em Suzano. A primeira será no dia 11 de maio (quinta-feira), às 19h30, com o tema “Insalubridade e Periculosidade”, contando com o perito José Carlos Parra. O profissional titular do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (Ibape/SP) tem 23 anos de experiência na área de segurança e saúde ocupacional, somando atuações em mais de 2,9 mil processos nas varas da Grande São Paulo e do ABC Paulista.



Na última quinta-feira do mês (25/05), também às 19h30, o encontro será dirigido pelo juiz do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Suzano, Richard Wilson Jamberg, sobre o tema “Blindagem Patrimonial”. O profissional é especialista em Direitos Sociais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Direito Processual do Trabalho pela FMU, sendo também coordenador do programa “SOS Execução” do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região e professor convidado da Escola Superior da Advocacia (ESA) de Suzano.



Para o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, a programação é de grande valia não só para advogados e estudantes, mas para toda a sociedade.“O Direito Trabalhista é uma área pujante e em constante transformação. Por meio da programação especial teremos oportunidade de atualizar os profissionais da subseção e também reforçar o papel social da OAB junto à população, levando informação qualificada e orientação jurídica gratuita ao público na Estação Suzano, sendo um ambiente estratégico para que alcancemos os trabalhadores por meio dessa grande parceria com a CPTM, que pelo segundo ano consecutivo abre as portas aos voluntários da nossa subseção".