OAB Suzano realiza oficina gratuita sobre Liberdade Religiosa nesta terça-feira

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Liberdade Religiosa, realiza nesta terça-feira (11/11) a Oficina Avançada de Liberdade Religiosa. O encontro é gratuito e será realizado na sede da subseção (Rua Baruel, 592 Vila Adelina), a partir das 18h30, com coffee de boas-vindas, seguido do início das atividades às 19 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/47xBIXm.

O evento tem como objetivo promover o debate sobre o papel da advocacia na proteção dos Direitos Fundamentais, na defesa da liberdade de crença e na valorização da diversidade religiosa.

A oficina contará com a participação da Dra. Paula Moutinho, advogada especializada em Criminologia, Tribunal do Júri, Gênero, Raça e Direitos Humanos, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo e vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres de Guarulhos.

Durante a oficina, será aprofundado o debate sobre as garantias legais que asseguram o exercício da fé e da consciência, além de ampliar a atuação dos profissionais da advocacia na defesa dos direitos humanos.

O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, destacou a importância da atividade. "A OAB tem o compromisso permanente de promover o diálogo e o respeito entre diferentes crenças, fortalecendo a cultura de tolerância e a proteção à liberdade religiosa, que é um dos pilares dos direitos humanos", afirmou.