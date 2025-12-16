OAB Suzano realiza roda de conversa em celebração ao Dia da Mulher Advogada

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou, nesta segunda-feira (15/12), o Café em Comemoração ao Dia da Mulher Advogada, reunindo cerca de 35 mulheres na sede da subseção. O encontro proporcionou um momento especial de celebração, diálogo e integração entre as advogadas participantes.

A iniciativa foi promovida pela Comissão das Mulheres Advogadas, com o apoio das comissões de Direito de Família e Sucessões, da Pessoa com Deficiência (PCD), de Cultura e de Eventos, reforçando o compromisso institucional com a valorização da mulher na advocacia e com a construção de espaços de escuta e acolhimento.

Durante o encontro, as participantes puderam compartilhar experiências, refletir sobre os desafios da profissão e fortalecer vínculos em um ambiente marcado pela troca, pelo respeito e pela valorização da atuação feminina no meio jurídico.

A presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, Dra. Maria Margarida Mesquita, destacou a importância da iniciativa. “Momentos como este são fundamentais para fortalecer a união entre as mulheres advogadas, reconhecer nossas trajetórias e reafirmar a importância do apoio mútuo na construção de uma advocacia mais humana, representativa e fortalecida”, afirmou.

O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, também ressaltou o significado do encontro. “Valorizar a mulher advogada é reconhecer o papel essencial que ela exerce na advocacia e na sociedade. A OAB Suzano tem o compromisso de apoiar iniciativas que promovam respeito, igualdade, acolhimento e fortalecimento da atuação feminina”, declarou.

