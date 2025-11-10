Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

OAB Suzano realiza solenidade de entrega de carteiras e dá boas-vindas a novos advogados

Cerimônia foi conduzida na sede da subseção, com presença de diretores, conselheiros e familiares dos novos inscritos

10 novembro 2025 - 17h30Por de Suzano
OAB Suzano realiza solenidade de entrega de carteiras e dá boas-vindas a novos advogadosOAB Suzano realiza solenidade de entrega de carteiras e dá boas-vindas a novos advogados - (Foto: Divulgação/OAB Suzano )

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou na última quinta-feira (06/11) mais uma solenidade de entrega de carteiras profissionais, momento que marcou o ingresso oficial de doze novos advogados e advogadas à Ordem em Suzano.

A cerimônia foi conduzida na sede da subseção, com a presença de diretores, conselheiros e familiares dos novos inscritos, em um clima de celebração e compromisso com a ética e os valores da profissão. Durante a solenidade, os novos advogados prestaram juramento e receberam suas carteiras, simbolizando o início de uma nova fase de suas trajetórias no exercício da advocacia.

O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, destacou a importância do momento e desejou sucesso aos novos colegas. “A entrega de carteiras é sempre uma das cerimônias mais significativas para a OAB. Representa o início de uma caminhada de responsabilidade, compromisso com a justiça e dedicação à sociedade. É um orgulho ver novos profissionais se unindo à advocacia suzanense, fortalecendo nossa classe e nosso trabalho coletivo”, afirmou.
 

