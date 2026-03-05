OAB Suzano recebe Adrilles Jorge para debater Politização da Justiça em Simpósio

O vereador de São Paulo Adrilles Jorge (União Brasil) será um dos expositores, nesta segunda-feira (09), do Simpósio “Votar é Exercer a Cidadania e Fortalecer a Democracia”, organizado pela Comissão de Direito Eleitoral da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano-SP (rua Baruel, 592 - Centro). No encontro, que tem início às 18h, o parlamentar vai tratar da Politização da Justiça.

Tendo à frente a advogada especialista em Direito Eleitoral e em Direito Público Ísis Sangy, que também é professora de cursos de pós-graduação nos temas, o 1° Simpósio de Direito Eleitoral da OAB suzanense é aberto a juristas, estudantes de Direito e interessados no segmento legal. A entrada é franca. Contudo, é necessário fazer inscrição prévia pelo link https://forms.office.com/r/VxLjVW3NTY. O evento faz parte de uma série de atividades em comemoração aos 50 anos da 55ª Subseção Suzano.

Com viés político conservador, crítico ferrenho da Alta Corte e defensor de pautas como defesa da Democracia e fortalecimento da Cultura, Adrilles vai palestrar por aproximadamente 40 minutos. Durante sua exposição, o vereador de São Paulo debaterá como o Supremo Tribunal Federal (STF), em sua visão, está aparelhado ideologicamente ao longo de mais de 20 anos - “período em que se transformou num órgão político que distorce a Constituição Federal, cria crimes inexistentes, e instrumentaliza a Justiça para perseguir e restringir a atuação da Direita no Brasil”:

“Vou explicar como o STF passou de órgão para uma espécie de partido, por questões ideológicas, estruturado, por mais de duas décadas, por ministros escolhidos por governos petistas e que passaram a atuar como atores políticos, distorcendo a Constituição (Federal) e criando tipificações criminais, para perseguir, censurar e circunscrever o campo político da Direita”, explica Adrilles, que é escritor, palestrante e jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais.

Comentarista político e cultural, e poeta, o vereador de São Paulo tem passagem por importantes veículos de Comunicação do País, como Jovem Pan e Revista Oeste. Ganhou projeção nacional ao participar da 15ª edição do Big Brother Brasil (BBB), reality show da TV Globo, disputando a final.

Autor dos livros “LibertAÇÃO” (2025), “Antijogo” (2015) e de “Todos os Lugares” (2019), Adrilles está em seu primeiro mandato no Legislativo paulistano, onde integra a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, e preside a Frente Parlamentar em Defesa do Movimento dos Artistas Livres.

Além do parlamentar do União Brasil, serão expositores no Simpósio da OAB de Suzano Caio Fagundes, presidente do PL Jovem da cidade, que vai tratar, na ocasião, do engajamento da juventude na Política, e Juliana Fratini, doutora e mestre em Ciências Políticas, pela PUC de São Paulo; especialista em Políticas Públicas e Finanças, pela Universidade de Chicago; e especialista em Globalização e Cultura, pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP).