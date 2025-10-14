Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 14 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

OAB Suzano reúne mais de 90 pessoas em palestra sobre vínculos entre gerações

Encontro abordou a importância da intergeracionalidade no Direito e na sociedade

14 outubro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
OAB Suzano reúne mais de 90 pessoas em palestra sobre vínculos entre geraçõesOAB Suzano reúne mais de 90 pessoas em palestra sobre vínculos entre gerações - (Foto: Divulgação/OAB Suzano)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e com o apoio do projeto “Escute uma História”, em parceria com a Ícone Network Empresarial, promoveu na última quinta-feira (09/10) a palestra “Intergeracionalidade e o Direito de Todos”. O evento reuniu mais de 90 participantes na sede da subseção.

A atividade foi conduzida pela advogada Natália Carolina Verdi, mestre em Gerontologia Social pela PUC-SP, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Penha de França e especialista em Direito Médico, Odontológico e Hospitalar pela Escola Paulista de Direito.

Durante a palestra, a convidada compartilhou reflexões sobre a intergeracionalidade no contexto jurídico e social, destacando a relevância da convivência entre diferentes faixas etárias para o fortalecimento da cidadania e o combate ao etarismo.

A presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Suzano, Kelly Guilhen, destacou a importância do tema abordado. “Discutir essas questões é uma forma eficaz de enfrentar preconceitos e promover a integração social. A participação da Dra. Natália trouxe um olhar qualificado que certamente contribuirá para a prática jurídica e para a conscientização da sociedade”, afirmou.  A comissão temática ainda esteve representada pelas secretárias Yone Yokoyama e Adriana da Silva Saraiva e pelos membros Laís França, Katiana Santina e Thais Sabrina Ferreira.

Já o presidente da subseção, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, ressaltou a relevância da iniciativa. "Trazer especialistas como a Dra. Natália é uma maneira de enriquecer a advocacia suzanense com conhecimento atualizado e reflexões essenciais. A OAB Suzano tem o compromisso de promover debates que reforcem a cidadania e o papel social da advocacia”, declarou.

O evento também foi prestigiado por autoridades e representantes da sociedade civil, como o vice-prefeito de Suzano, Said Raful; o presidente do Lions Clube de Suzano, Hamilton Cicone; a representante do Rotary Club de Suzano, Mariusa Kariya; e o representante do Rotary Satélite Baruel, Alberto Kariya. 
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria promove encontro e entrega novas carteirinhas a 125 artesãos
Cidades

Secretaria promove encontro e entrega novas carteirinhas a 125 artesãos

Ashiuchi coloca Suzano entre as 25 melhores: 'Motivo de imenso orgulho'
Ranking das melhores gestões do Estado

Ashiuchi coloca Suzano entre as 25 melhores: 'Motivo de imenso orgulho'

Saúde reconhece iniciativas exitosas na Atenção Básica pelo projeto 'SUS que dá certo!'
Cidades

Saúde reconhece iniciativas exitosas na Atenção Básica pelo projeto 'SUS que dá certo!'

Prazo para envio de documentos de inscritos no Passe Livre termina nesta quarta
Cidades

Prazo para envio de documentos de inscritos no Passe Livre termina nesta quarta

Dois projetos de lei estão na pauta da sessão da Câmara de Suzano desta quarta
Cidades

Dois projetos de lei estão na pauta da sessão da Câmara de Suzano desta quarta

Prefeitura resgata 67 animais vítimas de maus-tratos no Jardim Revista
Cidades

Prefeitura resgata 67 animais vítimas de maus-tratos no Jardim Revista