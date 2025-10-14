OAB Suzano reúne mais de 90 pessoas em palestra sobre vínculos entre gerações

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e com o apoio do projeto “Escute uma História”, em parceria com a Ícone Network Empresarial, promoveu na última quinta-feira (09/10) a palestra “Intergeracionalidade e o Direito de Todos”. O evento reuniu mais de 90 participantes na sede da subseção.

A atividade foi conduzida pela advogada Natália Carolina Verdi, mestre em Gerontologia Social pela PUC-SP, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Penha de França e especialista em Direito Médico, Odontológico e Hospitalar pela Escola Paulista de Direito.

Durante a palestra, a convidada compartilhou reflexões sobre a intergeracionalidade no contexto jurídico e social, destacando a relevância da convivência entre diferentes faixas etárias para o fortalecimento da cidadania e o combate ao etarismo.

A presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Suzano, Kelly Guilhen, destacou a importância do tema abordado. “Discutir essas questões é uma forma eficaz de enfrentar preconceitos e promover a integração social. A participação da Dra. Natália trouxe um olhar qualificado que certamente contribuirá para a prática jurídica e para a conscientização da sociedade”, afirmou. A comissão temática ainda esteve representada pelas secretárias Yone Yokoyama e Adriana da Silva Saraiva e pelos membros Laís França, Katiana Santina e Thais Sabrina Ferreira.

Já o presidente da subseção, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, ressaltou a relevância da iniciativa. "Trazer especialistas como a Dra. Natália é uma maneira de enriquecer a advocacia suzanense com conhecimento atualizado e reflexões essenciais. A OAB Suzano tem o compromisso de promover debates que reforcem a cidadania e o papel social da advocacia”, declarou.

O evento também foi prestigiado por autoridades e representantes da sociedade civil, como o vice-prefeito de Suzano, Said Raful; o presidente do Lions Clube de Suzano, Hamilton Cicone; a representante do Rotary Club de Suzano, Mariusa Kariya; e o representante do Rotary Satélite Baruel, Alberto Kariya.

