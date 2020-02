OAB vai cobrar TJ sobre déficit de funcionários no fóruns

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) das subseções do Alto Tietê deve se reunir com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para achar soluções para o déficit de funcionários nos fóruns da região. A informação foi divulgada pelo presidente da OAB de Suzano, Wellington da Silva Santos, em entrevista concedida na manhã de ontem.

Uma reunião deve ser agendada, ainda este semestre, para discutir e achar caminhos para o grande número de processos nas varas da cidade. Advogados da Ordem de outros municípios da região também comparecerão à reunião, para fazer as devidas reivindicações. A diretoria da OAB de São Paulo vai ajudar nas solicitações para solucionar essa demanda, que segundo o presidente, é antiga.

Segundo reportagem publicada pelo DS no último domingo (2), Suzano tem 118.582 processos. Estes se dividem nas seguintes varas: Cível (25.159), Criminal (14.439), Juizado (6.417), Anexo Violência Doméstica (3.874) e Execução Fiscal (68.693).

Para o presidente, o número de processos é excessivo principalmente pela falta de funcionários. "Infelizmente essa quantidade de processos é uma realidade. Eles (funcionários) foram se aposentando e o Tribunal de Justiça (TJ) e o governo não foram atualizando esse quadro. O tribunal tem um déficit enorme de funcionários, juízes e promotores, por mais que haja um juiz em cada vara".

Santos também fala que uma medida que poderia agilizar e diminuir o número de processos é a criação de três novas varas para a cidade. Uma de Execução Fiscal, uma da Família e Sucessões e outra da Infância e Juventude.