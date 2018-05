Obra da 1ª etapa do hospital se mantém em fase de terraplenagem

A obra da 1ª etapa do Hospital Regional de Suzano, localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, atualmente está em fase de terraplenagem. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação que ainda acrescentou que estão sendo realizados ajustes de cortes e aterros, previstos no projeto.

A obra teve seu início em dezembro do ano passado e tem previsão para terminar em 18 meses, ou seja, até o 2º semestre de 2019. Nesta primeira etapa, serão construídas um Pronto-Socorro (PS) Infantil, um PS Adulto de urgência e emergências e salas de leitos e especialidade. O espaço equivale a 8 mil metros quadrados.

"Esta fase compreende na construção de todo o pronto-socorro e, durante esse período, a municipalidade vai se empenhar em buscar parcerias com o governo federal e estadual para o custeio desse grande hospital de característica regional para que atenda não só a população da cidade, mas também as cidades vizinhas. Já a segunda etapa do projeto, ainda está em discussão e planejamento", informa a pasta.

O DS foi até o local verificar o andamento da obra. Dois tratores estavam em atividade e caminhões com caçamba transitavam no terreno carregando areia. Na entrada do local, uma nova placa anunciando o valor e tempo de obra do hospital foi colocada. O hospital está orçado em R$ 28 milhões, sendo quase R$ 24 milhões do governo federal e mais R$ 4 milhões de contrapartida do município. A empresa responsável pela obra continua sendo a Simétrica Engenharia Ltda.