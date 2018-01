Obra da 2ª fase de Arena Multiuso chega a 30%

A Prefeitura de Suzano intensificou neste mês o ritmo da obra da 2ª fase da Arena Multiuso do Parque Municipal Max Feffer. Esta é a última etapa para a entrega do equipamento, que abrigará 4 mil pessoas sentadas, sendo que o espaço poderá ser ampliado com mais mil lugares. Com a conclusão da obra, que atualmente está com 30% dos serviços prontos, o ginásio poderá receber jogos oficiais de inúmeras modalidades, além de shows e eventos de grande porte.

A previsão é de que até o final de março o local seja entregue com todos os serviços restantes aptos para a utilização. Neste mês de janeiro, a empresa responsável pela obra concluirá o reforço estrutural das colunas - responsável pela sustentação da cobertura da arena.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) fez uma vistoria no local nesta semana, acompanhado dos secretários de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior. Até o final de março, serão providenciados o fechamento das laterais do ginásio, a implantação da quadra e a conclusão dos sistemas elétricos, hidráulicos e de incêndio.