Obra da Central de Triagem do Miguel Badra entra na reta final

A Prefeitura de Suzano está concluindo os últimos detalhes da construção da nova Central de Triagem de Resíduos Sólidos localizado no bairro Cidade Miguel Badra, na região norte. Será o segundo do tipo no município. O funcionamento terá início após a contratação da organização que ficará responsável pelo local, por meio de edital de chamamento público que deve ser publicado nos próximos dias.

Nesta semana, o prefeito Rodrigo Ashiuchi visitou o local, cuja obra teve início no segundo semestre de 2018, com investimento de mais de R$ 1,5 milhão. A futura Central de Triagem irá reforçar as ações de preservação e sustentabilidade. O secretário municipal de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi, o diretor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Rodolfo de Matteu, e o vereador Marcos Antônio dos Santos também acompanharam a vistoria.

A obra foi financiada com recursos do Fundo de Investimentos Difusos (FID) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O complexo totaliza 590 metros quadrados e conta com sala administrativa, refeitório, vestiários, local de recebimento e área de armazenagem. Também terá equipamentos pesados, como esteira elevada, esteira alimentadora e prensa enfardadeira horizontal.

Todo o sistema de triagem, prensagem e armazenamento foi elaborado pensando em facilitar e reduzir a força humana necessária na operação, sendo uma referência no setor em escala nacional. Terá uma capacidade de processar 50 toneladas por turno de trabalho, podendo chegar a 2 mil toneladas de recicláveis por mês. Desta forma, será possível atender à demanda de coleta seletiva de resíduos sólidos residenciais que o município produz mensalmente, complementando o serviço da Central de Triagem do Jardim Colorado.

A gestão da futura unidade, localizada na avenida Mário Bochetti, será definida por meio de um chamamento público para selecionar uma cooperativa de catadores. A operação incluirá coleta seletiva, triagem, acondicionamento e comercialização do material dentro da cadeia de reciclagem ou de reutilização sustentável.

Cabe salientar que o acordo entre a Prefeitura de Suzano e a organização vencedora do certame não inclui repasse financeiro, porém cada parte terá suas obrigações. A administração municipal fornecerá a infraestrutura e o apoio técnico e logístico, enquanto que a entidade deverá realizar os serviços, se responsabilizar pela remuneração dos integrantes, manter os equipamentos em funcionamento e arcar com as obrigações de impostos da atividade.

“A nova Central de Triagem chega para ampliar a nossa capacidade de captação e processamento de resíduos residenciais recicláveis. Apostamos na educação ambiental e na formação de uma nova cooperativa que, assim como a Univence (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Unidos Venceremos) faz na unidade do Jardim Colorado, desenvolverá um trabalho excepcional no município, abrindo caminho para novas ações voltadas à sustentabilidade”, afirmou o prefeito.