Obra da Clínica da Família começa a ganhar cobertura

Após dois meses, a implantação da futura Clínica da Família, no Jardim Revista, chegou à etapa de colocação da cobertura e revestimento das paredes. O projeto substituirá a antiga obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), paralisada há quase oito anos. O novo equipamento de Saúde deve ser entregue no segundo semestre deste ano.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, que acompanha a construção, a Clínica da Família se encontra na fase de instalação da estrutura de cobertura e telhado, aplicação de azulejo nas paredes e cercamento do local.

A construção do prédio, localizado na rua Guarani, altura do número 200, teve início em 2009, após um convênio celebrado entre a Prefeitura de Suzano e o Ministério da Saúde. Contudo, as obras foram paralisadas em 2012.

Nesta gestão, houve a retomada da construção, passando de UPA para Clínica da Família. Os trabalhos começaram no local em dezembro de 2019 pela empresa PS Engenharia, com o valor de investimento de R$ 1.477.751,20.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade vai atender os pacientes da região norte com clínico geral, ginecologista, dentista, psicólogo e fisioterapeuta. Ainda haverá a realização de exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia e mamografia. O serviço deverá ser 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira, podendo ocorrer também aos sábados, conforme a necessidade.

“A Clínica da Família será um grande diferencial no município. Irá apoiar todas as unidades de saúde, possibilitando o aumento da qualidade do atendimento, não só na região norte, mas em toda a cidade, pois irá descentralizar a demanda”, afirmou o secretário de Saúde de Suzano, Luis Cláudio Guillaumon.

Para custeio da obra da futura Clínica da Família, foram apresentadas emendas impositivas de 2019 dos vereadores Alceu Cardoso, Carlos José da Silva, Denis Claudio da Silva, Marcos Antônio dos Santos, José Silva de Oliveira, Rogério Gomes do Nascimento, Edirlei Junio Reis e do até então parlamentar Jaime Siunte. Para 2020, Isaac Lino Monteiro, Neusa dos Santos Oliveira e André Marcos de Abreu também destinaram parte de suas emendas.