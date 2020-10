Obra da Clínica da Família termina até o início de 2021

As obras da Clínica da Família do Jardim Revista devem ser concluídas entre o final deste ano e o início de 2021. De acordo com a Secretaria de Saúde de Suzano, até o momento, foi cumprido 75% dos trabalhos. O prédio está na etapa de pintura, divisórias e término do gradil. No local terá serviços de atenção básica de saúde.

Segundo a pasta, o prédio passa por obras de reforma e readequação para construção de uma Clínica da Família.

O DS esteve no prédio e constatou que pelo menos cinco funcionários trabalhavam nas obras. Um dos serviços realizados era a colocação de portas de vidros.

População

A população do entorno da futura unidade avaliam como positivo a chegada de mais um empreendimento para a área da saúde.

Um deles é o proprietário de um estabelecimento comercial, João José Sizílio. Ele disse que, após a inauguração, não vai precisar sair do bairro para buscar atendimento básico de saúde. No entanto, ele reforçou o pedido de médicos para o local. "Todo dia vejo pessoas trabalhando na obra. Está muito bonita e será bem aproveitada pela população. Mas não adianta ser bonita e não ter médico. Então esperamos o mínimo quando for aberta", comentou.

Já o pedreiro Rock Saldanha disse que espera mais agilidade nos processos de agendamento de consultas médicas. "Será ótimo quando abrir a unidade de saúde.

Espero que todos consigam marcar consultas e sejam atendidos rápidos.

Que não demore como em outros postos. Se for assim é melhor ir direto para a Santa Casa que resolve mais rápido", falou.

Por outro lado, o pedreiro Florisvaldo da Silva destacou que as obras além de construírem um prédio para a saúde, deixou para trás um espaço abandonado e que era usado para uso de drogas.

"Vou passar no posto todos os dias. Está ficando muito bonito. Além disso, tirou o perigo que existia à noite. Muitos usuários de drogas entravam no local", completou.