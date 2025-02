Obra da Fatec de Suzano deve ser concluída ano que vem

O prefeito Pedro Ishi e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vistoriaram na tarde desta quarta-feira (26/02) a obra do campus de Suzano da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), que está sendo construída entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo. A expectativa é de que a implantação da unidade seja concluída até o ano que vem para que o local possa oferecer os cursos superiores de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores.

Também estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado; o vereador Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e o diretor-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Clóvis Dias.

A visita ocorreu após a solenidade de entrega de 416 moradias do empreendimento Residencial Villa Veneto, localizado na Chácara Nova Suzano, no período da manhã. Ambos chegaram ao futuro polo de ensino universitário por volta das 13 horas.

Quando estiver pronta, a Fatec suzanense terá 12 salas de aula, seis laboratórios, sendo quatro de informática, um de projetos e um de rede de computadores, além de salas de apoio, de administração e dos professores, biblioteca e uma sala maker, espaço em que os alunos podem aprender fazendo. Toda essa estrutura estará reunida em um único bloco de três andares.

A unidade terá 4,1 mil metros quadrados (m²) de área construída em um terreno de 10,8 mil m². Tudo para receber os futuros alunos dos cursos. O investimento do governo do Estado é da ordem de R$ 23.971.361,14, em uma área pública cedida pela Prefeitura de Suzano.

“Este é um sonho de Suzano e de todo o Alto Tietê. Tenho certeza de que a Fatec vai ajudar a aprimorar ainda mais o ensino superior na cidade e na região”, destacou o deputado André do Prado.

Já o governador informou sobre os planos de finalizar a construção no próximo ano. “A obra cresceu e nós vamos aportar mais recursos para comprimir o cronograma e ter essa Fatec pronta até o final do ano que vem”, definiu Tarcísio de Freitas.

Por fim, o prefeito agradeceu ao chefe do Poder Executivo estadual pelo andamento da obra. “Quero cumprimentar o governador Tarcísio por dar essa celeridade à construção do campus da Fatec, que começou no ano passado com o sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, e que será de grande importância para o nosso sistema de ensino, contribuindo com a formação dos nossos estudantes em nível superior”, definiu Pedro Ishi.