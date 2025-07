Obra da Fatec se aproxima de 50% de conclusão e prefeito vistoria serviços

A obra no campus de Suzano da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) avançou ao longo do primeiro semestre de 2025 e já alcançou quase 50% de conclusão. O andamento dos trabalhos está sendo acompanhado de perto pelo prefeito Pedro Ishi, que esteve na última terça-feira (09/07) no local onde ficará a unidade, entre as avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo. O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, também participou da vistoria técnica.

Quando estiver pronta, a Fatec suzanense receberá os cursos superiores de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores e poderá atender mais de 400 alunos. Eles terão à disposição uma estrutura de três andares, que abrigará 12 salas de aula e seis laboratórios, sendo quatro de informática, um de projetos e um de rede de computadores, além de salas de apoio, de administração e dos professores. A composição interna ainda contará com biblioteca e uma sala maker, espaço em que os alunos poderão aprender fazendo.

Ao todo, a unidade terá 4,1 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 10,8 mil metros quadrados, que foi cedido pela Prefeitura de Suzano. A unidade deverá ser entregue em meados de 2026, segundo o governo estadual, que é responsável pelos recursos necessários para conclusão do projeto, orçado em R$ 23.971.361,14.

O próprio governador Tarcísio de Freitas esteve pessoalmente vistoriando os trabalhos em fevereiro deste ano, garantindo o interesse em concluir a obra o quanto antes e entregar este equipamento para a população suzanense. Nesta oportunidade, também marcou presença o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, que participou das tratativas que viabilizaram a execução do empreendimento.

O prefeito agradeceu o apoio dos chefes do Executivo e do Legislativo estaduais, assim como do deputado federal Marcio Alvino, para o avanço das obras. “Estamos vendo como os serviços estão acontecendo no local, conforme já havíamos planejado desde o início do ano, e como já estava alinhado com o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que iniciou todo esse processo durante seu segundo mandato”, pontuou Pedro Ishi.

O chefe do Executivo municipal garantiu que a estrutura dará condições para que os estudantes possam ter uma qualificação de alto nível em conteúdos que são valorizados no mercado de trabalho. “Teremos a possibilidade de oferecer uma formação de ensino superior em graduações muito requisitadas, como Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores. O conteúdo e a estrutura que será disponibilizada neste local contribuirão para a preparação dos nossos jovens e proporcionarão novas perspectivas para o futuro”, avaliou o prefeito.