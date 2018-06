Obra da Marginal do Una é ‘disputada’ por 11 empresas

Pelo menos 11 empresas vão “disputar” a licitação para realizar as obras da Marginal do Una, em Suzano.

O processo licitatório teve início nesta semana, quando essas empresas foram classificadas para a próxima fase do certame. O nome das empresas não foi divulgado. Elas apresentaram a documentação e todas estão habilitadas.

De acordo com a Prefeitura, agora o processo entrou na fase de recurso. “Caso não haja nenhum questionamento, na semana que vem deverá ocorrer a abertura dos envelopes com os preços”.

Em abril deste ano, Suzano recebeu da Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) a autorização para realizar o processo licitatório destinado à conclusão da obra da avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, paralisadas há quase 30 anos.

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos preparou o edital do certame. Em abril, a previsão era que o processo levasse até três meses para culminar no início dos trabalhos no local. O financiamento colocado à disposição pelo órgão estadual é de R$ 12 milhões.

A autorização ocorreu após a aprovação do projeto de infraestrutura viária no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (Sadipem), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na semana passada.

A obra prevista na Marginal do Una compreende a finalização de cerca de dois quilômetros da pista sentido rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na região da Vila Figueira. A expectativa é que o trecho seja totalmente revitalizado, com direito a pavimento novo, acessibilidade, paisagismo e iluminação.

O financiamento havia sido autorizado pelo governo do Estado em maio de 2017. Os recursos são originários do programa federal Pró-Transporte, do Ministério das Cidades, e serão liberados por meio da Desenvolve SP com juros de 9% ao ano, prazo de pagamento de até seis anos e 12 meses de carência.