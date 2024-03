Obra da nova alça avança no viaduto Leon Feffer

A Prefeitura de Suzano avançou com as obras de implantação da futura alça do viaduto Leon Feffer, na região central da cidade. Após a remoção de parte do muro da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), ação necessária para adequar o traçado, os trabalhos passaram a se concentrar na implantação de guias e sarjetas onde ficava o ponto de parada dos veículos de transporte complementar, bem como a troca de solo para a implantação do novo acesso.

Com os trabalhos realizados no início desta semana pela Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., responsável pelas intervenções, a obra chegou a 20% de conclusão e agora o acesso começa a tomar forma. A previsão é de que a alça seja entregue ainda neste semestre. O investimento é de R$ 4.882.370,61 e os trabalhos ocorrem por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal.

A nova via está sendo construída para facilitar o acesso de veículos oriundos de Mogi das Cruzes pela avenida Jorge Bei Maluf ao viaduto Leon Feffer. A ideia é desafogar o trânsito nas imediações do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, tornando o tráfego mais fluído tanto para quem segue para a região sul e malha central da cidade, quanto para quem transita para a porção norte, pela avenida Vereador João Batista Fitipaldi.

Para isso, o motorista que dirige no sentido bairro-centro pela Jorge Bei Maluf e precisa acessar o viaduto poderá evitar o cruzamento da via com a João Batista Fitipaldi, reduzindo a demanda neste local e melhorando o trânsito para quem vai em direção à região norte.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou a preocupação da pasta para evitar transtornos à população durante as obras. “A gente está acompanhando os serviços diariamente para impactar o menos possível o dia a dia de pedestres, ciclistas e motoristas e, por esta razão, também pedimos compreensão a todos que passam pela via, tendo em vista que o objetivo é garantir, em breve, mais qualidade e segurança a todos”, afirmou o chefe da pasta.

Jorge Bei Maluf

Além das obras da alça, a prefeitura também tem encaminhada a revitalização da própria Jorge Bei Maluf. A via vem passando por profundas mudanças em toda a infraestrutura e, a exemplo do viaduto, as intervenções também estão sob responsabilidade da Oestevalle.

O investimento é de R$ 8.496.099,78, sendo R$ 6.718.888,20 do governo federal e R$ 1.777.211,58 como contrapartida municipal. Atualmente estão sendo construídas guias e sarjetas, implantadas calçadas onde não havia e reforma das já existentes, além da executados trabalhos de drenagem. Também será efetuado o recapeamento em toda a extensão, no ponto próximo ao limite com Mogi das Cruzes, as pistas serão duplicadas e haverá um trecho de ciclovia. Assim como a alça, a revitalização da via está prevista para ser concluída ainda neste semestre.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi vistoriou as obras nesta terça-feira (12/03) e salientou o ganho em mobilidade que as intervenções vão garantir. “A avenida Jorge Bei Maluf e a Fumio Horii formam juntas um grande corredor de ligação entre Suzano e nossa vizinha Mogi das Cruzes e será uma alternativa que diminuirá a circulação de veículos da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66). A alça vai agilizar ainda mais o acesso para quem vem por este corredor para acessar o centro de Suzano. Parabenizo nosso secretário Samuel Oliveira pelo esforço para que o projeto da alça pudesse sair do papel”, pontuou o prefeito.