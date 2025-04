Obra da nova sede da Secretaria de Segurança Cidadã atinge 85%

O prefeito Pedro Ishi vistoriou nesta sexta-feira (25/04) as obras da nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que estão em ritmo acelerado no bairro Jardim Miriam. O espaço, que também vai abrigar a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil Municipal, já conta com 85% de conclusão e tem entrega prevista para o segundo semestre, representando um salto de qualidade na estrutura da segurança pública do município.

A visita ao prédio também foi realizada pelos secretários municipais de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, e de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira. O moderno complexo será responsável por abrigar aproximadamente 240 servidores, entre administrativos e operacionais, distribuídos em 14 salas e áreas abertas. A estrutura também vai contar com um canil de grande porte e será a base de todos os grupamentos da GCM, como a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Força Patrulha, Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Patrulha Maria da Penha, Canil, Centro de Operações, Base Móvel, além da Defesa Civil.

Para Balbino, o espaço representa um marco para a pasta. “É um ganho imenso não só para os nossos agentes, mas para toda a população. Estaremos localizados em um ponto estratégico, com acesso rápido a diversas regiões, o que vai garantir mais agilidade nas ações da GCM e da Defesa Civil. A nova estrutura nos permitirá responder com mais eficiência às ocorrências e ampliar o monitoramento da cidade”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã.

A nova sede está sendo construída em um ponto estratégico da cidade, na avenida Nadir Dias Figueiredo, próximo à rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66). O endereço facilita o deslocamento rápido das equipes para diferentes regiões da cidade, além de estar a poucos minutos dos viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer. A obra é executada pela empresa Brasercom Serviços Ltda. e representa um investimento de R$ 1.252.448,34. No momento, estão em andamento as etapas finais da reforma, que incluem pintura do prédio, instalações elétricas e hidráulicas, impermeabilização do imóvel e adequações técnicas.

Quem também destacou o avanço das obras foi o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, responsável pela coordenação técnica dos trabalhos. “Estamos conduzindo esta obra com muito empenho para entregar um equipamento de excelência. A sede da GCM e da Secretaria de Segurança é uma das obras mais importantes em andamento no município e já estamos na reta final. A estrutura está quase pronta para ser entregue à população”, ressaltou Oliveira. “Esse novo espaço foi pensado com muita responsabilidade para garantir melhores condições de trabalho aos nossos agentes e também para ampliar a qualidade do atendimento prestado à população. É um passo importante na valorização da nossa GCM, Defesa Civil e no fortalecimento da Segurança Cidadã. Seguimos trabalhando firmes”, afirmou o prefeito.