Obra da Sabesp deixa crateras no São Marcos

Uma obra para implantação de rede de esgoto da Sabesp traz transtornos aos moradores do Jardim São Marcos, Distrito de Palmeiras. Os serviços impedem a passagem dos moradores por causa do acúmulo de terra e barro.

Buracos se sucederam após as chuvas do começo da semana. Nas ruas Antônio Diogo Jr., Francisco Gomes de Morais e Cecílio de Cunha um buraco foi aberto e se estende por quilômetros. Segundo moradores, o buraco foi conseqüência da obras e da chuva.

Além disso, os moradores disseram que o asfalto da rua principal do bairro será destruído para fazer a incluão da tubulação do esgoto.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que vai encaminhar equipe para avaliar a situação no local. "A Sabesp vai adotar as medidas necessárias para melhorar o tráfego na região".

"O maior problema é que eles começam a mexer na rua, destroem de um lado, destroem de outro lado, não terminam e vão embora", relata a moradora Nilcéia Maciel, de 43 anos.

"A gente está sofrendo com essa obra. Nossos veículos estão sendo prejudicado. Meu genro já caiu nesse buraco e quando chove a situação só piora", relata o aposentado Francisco Osmar Frasquete, de 65 anos.

A professora Caroline Frasquete, de 33 anos conta que sair para trabalhar tem sido um desafio. "Eu saio cedo pra ir trabalhar e não sei se vou conseguir descer esse morro com o carro".

O aposentado Hélio Roberto, de 59 anos, conta que por causa da situação o filho está com dificuldade de ir para a faculdade.