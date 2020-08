Obra da Sabesp na Glicério deve ser concluída na 2ª quinzena de agosto

A obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que está em curso na Rua General Francisco Glicério, no Centro de Suzano, deve ser concluída na segunda quinzena de agosto.

De acordo com a empresa, a obra de renovação da estrutura prevê a troca das redes de distribuição de água para a região central e dos ramais de distribuição para outras regiões da cidade.

Ao todo serão substituídos cerca de 4 km de redes de água na Rua General Francisco Glicério, entre as ruas Regina Cabalau Mendonça e Dr. Prudente de Moraes, na região central, além da troca dos ramais de água dos 570 imóveis localizados nesse trecho.

Atualmente, a Sabesp está realizando a troca de registros, remanejamento de redes e a retirada de ligações da rede antiga, além da conclusão da reposição de piso especial nas calçadas que foram danificadas devido a obra.

Para realizar esse serviço, a empresa está investindo cerca de R$800 mil. A expectativa é de que as intervenções contribuam para reduzir a perda de água e reduza vazamentos, bem como garanta a regularidade no fornecimento de água.

A obra também vai facilitar o acesso de equipes de manutenção em caso de futuras intervenções, o que vai minimizar transtornos ao trânsito na via, uma vez que a rede está localizada na calçada.

Ainda de acordo com a Companhia, as ações estão sendo realizadas em horário reduzido devido a reabertura das lojas na cidade. Vale ressaltar que a rua General Francisco Glicério é um dos principais e mais conhecidos pontos comerciais de Suzano.

Histórico

Em reportagem publicada pelo DS em junho, comerciantes e funcionários de lojas da região reclamavam por conta da obra não ter sido concluída durante o período de quarentena. Comerciantes precisaram conviver com os buracos e entulho logo na primeira semana da região na fase amarela do Plano São Paulo de retomada econômica.

Na época, a Prefeitura havia informado que a via seria recapeada logo após o término das intervenções. Em julho, durante o programa DS Entrevista, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo, confirmou a informação dizendo que “até o final do ano, teremos uma Glicério totalmente recapeada”, e que a revitalização da via será iniciada tão cedo as obras da Sabesp terminem.