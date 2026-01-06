Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 06 de janeiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 03/01/2026
Cidades

Obra da UPA de Palmeiras avança com investimento de R$ 6,9 milhões

Unidade está sendo construída no bairro Recanto Feliz, terá cerca de 1,5 mil m² de área construída e dois pavimentos

05 janeiro 2026 - 20h00Por da Reportagem Local
Obra da UPA de Palmeiras avança com investimento de R$ 6,9 milhõesObra da UPA de Palmeiras avança com investimento de R$ 6,9 milhões - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi vistoriou, nesta segunda-feira (05/01), as obras de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras, que está sendo instalada na rua Crispin Adelino Cardoso, 137, no bairro Recanto Feliz. A visita, que contou com as presenças dos secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Diego Ferreira (Saúde), além do engenheiro responsável pela obra, Valter Rodrigues de Oliveira, teve como objetivo acompanhar de perto o andamento dos trabalhos, verificar o cumprimento do cronograma e reforçar o compromisso da administração municipal com a ampliação e a qualificação da rede pública de saúde.

A UPA de Palmeiras está sendo construída em uma área estratégica da região sul da cidade e deverá realizar cerca de 12 mil atendimentos por mês, oferecendo serviços de urgência e emergência em um espaço moderno, amplo e adequado às normas técnicas. A obra está sob responsabilidade da empresa Fort Service Engenharia e Construtora Ltda., conta com investimento total de R$ 6.923.049,91 e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2027.

Durante a vistoria, o prefeito destacou a importância para o fortalecimento do sistema de saúde municipal e ressaltou que o acompanhamento constante garante mais transparência e eficiência na execução do projeto. “A construção da UPA de Palmeiras é um compromisso que assumimos com a população e que estamos cumprindo com muito planejamento e responsabilidade. Estamos falando de uma unidade essencial, que vai ampliar o acesso ao atendimento de urgência, desafogar outras unidades e oferecer mais dignidade para quem precisa de cuidados médicos”, afirmou o prefeito.

A obra teve início no final de 2024, na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, com a demolição do prédio anteriormente existente no local, etapa que se estendeu por aproximadamente seis meses. Na sequência, foram realizados os serviços de terraplanagem, nivelamento do terreno e execução da fundação profunda, com estacas que variam entre 14 e 20 metros de profundidade, garantindo segurança estrutural para o prédio. Essa fase também teve duração aproximada de seis meses.

Atualmente, os trabalhos avançam para a etapa de execução da alvenaria estrutural, com o levantamento das paredes que darão forma à unidade. A previsão é que essa fase seja concluída em até 60 dias, quando a obra deverá alcançar a primeira laje, marcando um novo avanço no cronograma físico.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou o cuidado técnico empregado desde o início da construção e a importância do planejamento estrutural. “É uma obra de grande porte, que exige atenção em cada detalhe. Desde a fundação profunda até a fase atual de alvenaria, tudo está sendo executado de acordo com os padrões técnicos e de segurança. Nosso objetivo é garantir uma estrutura sólida, durável e preparada para atender a população por muitos anos”, explicou.

A unidade contará com aproximadamente 1,5 mil metros quadrados (m²) de área construída, em um terreno de cerca de 1,8 mil m². O prédio terá dois pavimentos: o térreo será destinado ao atendimento ao público, enquanto o segundo abrigará a área administrativa. Ao todo, a UPA terá cerca de 50 salas, ampliando significativamente a capacidade de acolhimento e assistência em casos de urgência e emergência.

Para o secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, a construção da UPA de Palmeiras representa um avanço importante na descentralização dos serviços municipais. “Essa unidade vai aproximar o atendimento de urgência da população, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a resposta em situações críticas. Além disso, estamos pensando em um espaço funcional, humanizado e adequado às necessidades dos profissionais de saúde e dos pacientes”, ressaltou.

Após a conclusão da alvenaria e da primeira laje, a obra seguirá para a construção do segundo pavimento, preparação da segunda laje e execução do telhado. Na fase final, serão realizados os acabamentos gerais, incluindo instalações hidráulicas e elétricas, além de outros serviços essenciais para o pleno funcionamento da unidade.

“Estamos trabalhando com planejamento, seriedade e responsabilidade para entregar uma unidade moderna, bem estruturada e preparada para salvar vidas. A UPA de Palmeiras será um marco para a saúde do município e um importante reforço no cuidado com as pessoas”, finalizou o prefeito Pedro Ishi.

