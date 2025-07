Obra de drenagem para contenção de cheias no Jardim Belém é vistoriada

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, realizou uma vistoria técnica na manhã desta quarta-feira (16/07) na obra de drenagem que está sendo executada na região do Jardim Belém, no centro expandido da cidade. A intervenção tem como objetivo aprimorar a vazão durante fortes chuvas nos bairros próximos, por meio de um sistema de ampliação da rede de drenagem que irá acelerar o escoamento das águas pluviais até o rio Tietê.

A obra, que conta com investimento de R$ 3.524.462,10, é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e a rede Assaí Atacadista. A execução está a cargo da empresa Pluvial Saneamento e Infraestrutura Ltda., e tem previsão de conclusão para setembro.

O serviço inclui a ampliação da tubulação existente, além da instalação de caixas de retenção, que terão a função de coletar a água da chuva e direcioná-la de forma mais eficiente para o curso do rio. O trabalho vai beneficiar diretamente os moradores do Jardim Belém, Jardim Portugália, Vila Amorim e bairros do entorno.

Durante a visita, o prefeito esteve acompanhado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do presidente da Câmara, Artur Takayama; e do vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt. Também marcaram presença a engenheira civil da Pluvial, Carolina Fusco; o sócio administrador da empresa, Lucas Candido; o gerente de reformas do Assaí Atacadista, Daniel Monteiro; e o engenheiro de reformas da rede, Cesar Goulart.

Para o secretário, o avanço da obra é estratégico para a segurança e o bem-estar da população local. “Esse tipo de intervenção é uma das mais importantes para quem vive em áreas de risco de alagamento. Estamos trabalhando para garantir mais infraestrutura urbana, com foco na prevenção. A drenagem é uma das frentes que mais impactam diretamente o cotidiano das famílias. Com essa parceria, conseguimos acelerar uma solução efetiva para uma demanda antiga da região”, destacou Oliveira.

A obra está em fase de instalação das novas estruturas hidráulicas, que seguem em ritmo avançado. A escavação para a colocação das tubulações e a estruturação das caixas de retenção está sendo feita com base em estudos de topografia e fluxo hídrico, de forma a potencializar a eficiência do escoamento.

O prefeito Pedro Ishi reforçou que o investimento faz parte de uma política pública voltada para a transformação da infraestrutura urbana da cidade. “Estamos investindo em soluções duradouras. Essa obra é mais do que drenagem, é qualidade de vida para milhares de suzanenses. Graças à união de esforços com o Assaí, conseguimos dar mais um passo importante rumo a uma cidade mais preparada para o futuro”, afirmou.

Ainda segundo o prefeito, o cronograma está dentro do esperado e deve ser concluído até o fim do terceiro trimestre. A expectativa é que, já no próximo período de chuvas, os moradores da região percebam os efeitos positivos da intervenção. “Queremos que os suzanenses tenham tranquilidade mesmo em dias de tempestade. Essa obra vai mudar a realidade de muitas famílias, e nosso compromisso é seguir fazendo mais pela cidade. Infraestrutura é prioridade da nossa gestão, e essa é mais uma prova concreta disso”, finalizou Pedro Ishi.