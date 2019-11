Obra de 'nova' Delegacia de Suzano aguarda definição do Estado

Apesar de emitir favorável à construção de nova Delegacia de Polícia em Suzano, o governo do Estado ainda precisa definir cronograma de início de obra.

O delegado seccional de Mogi das Cruzes e região, Jair Barbosa Ortiz, destaca a importância da reforma do prédio da Delegacia Central de Suzano. Ele afirma que as obras são fundamentais para atender o público externo e interno no local.

"Atualmente a Delegacia de Suzano está defasada. O projeto mais interessante seria a reconstrução do prédio, pois o atual é de modelo antigo. O objetivo é melhorar o atendimento ao público externo e adequar os espaços para o público interno", frisa Ortiz.

A reforma do prédio vai proporcionar maio conforto aos funcionários da Delegacia. Além disso, o delegado pontua a questão da modernização. O sistema de inteligência das delegacias deve ser aprimorado, para que esses espaços possam receber equipamentos de informática para criar condições favoráveis ao funcionamento desses equipamentos e ferramentas.

"O modelo antigo da delegacia não suporta a vinda de novos equipamentos, por isso deve haver readequação dos espaços, para que possamos otimizar recursos materiais e humanos", reitera Ortiz.

EM ABRIL DESTE ANO

Em abril deste ano, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) emitiu parecer favorável ao pedido deputado Estevam Galvão, que solicitava a construção de uma nova delegacia central em Suzano. A demanda foi encaminhada em 12 de abril para a Assessoria Técnica do Governo para publicação do decreto autorizativo da obra.

A informação foi confirmada através do Ofício 31/19 SEPC-SSP, assinado pelo secretário executivo da Polícia Civil do Estado, Youssef Abou Chahin, e remetido ao deputado Estevam. “Por oportuno, após trâmite regular pelo Conselho do Patrimônio Imobiliário e por esta Secretaria Executiva da Polícia Civil, foi elaborado exposição de motivos, com correlata minuta de Decreto Estadual regularizando a doação do imóvel situado na rua Benjamin Constant s/nº, da Prefeitura Municipal para a Fazenda do Estado”, dizia trecho do documento.

O secretário Youssef reforça: “O expediente foi encaminhado à Assessoria Técnica do Governo, em 12/04, com solicitação de publicação do referido Decreto”.