Obra de pista de caminhada e ciclofaixa no Miguel Badra está 40% pronta e segue até o mês de agosto

A Prefeitura de Suzano já concluiu 40% da obra de implantação de pista de caminhada e ciclofaixa no bairro Cidade Miguel Badra, na região norte da cidade. Os trabalhos, iniciados em maio, devem ser concluídos em agosto, segundo a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).



A intervenção é realizada na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino e na rua Jesusa Sanches Pricevicius, em um total de três quilômetros de extensão.



Os serviços envolvem implantação de pista de caminhada e ciclofaixa, manutenção da iluminação pública e zeladoria.

O investimento é de R$ 373.891,38 e a execução tem a empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. como responsável.

Segunda obra



Esta é a segunda obra dedicada à mobilidade urbana por bicicleta realizada pela atual gestão desde 2017. Na avenida Vereador João Batista Fitipaldi foi instalada uma ciclovia no canteiro central com 1,7 quilômetro de extensão, servindo como ligação entre a estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a região norte da cidade.



“Neste momento de pandemia do novo coronavírus, os esforços têm que ser dedicados principalmente à Saúde, mas também seguimos com projetos de infraestrutura que já estavam em nossa programação e que vão fazer diferença para a população, como a pista de caminhada e ciclofaixa no Miguel Badra. As intervenções continuam nos quatro cantos do município, sempre com a proteção e a segurança necessárias”, afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.