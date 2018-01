Obra de prolongamento da Rua 7 de Setembro aguarda liberação de recursos

As obras de prolongamento da Rua Sete de Setembro, no Parque Suzano, ainda aguardam a liberação de recursos para o progresso da construção. Segundo administração municipal, o trabalho já teve início, sendo que a Caixa Econômica Federal fez a primeira mediação. O projeto era previsto para ser concluído em 26 de outubro do ano passado, com o investimento de R$ 999.443,66.

Diante do atraso, a população teme pelo abandono de mais uma obra na cidade. Waldir Vieira, dono de uma revendedora de veículos que fica na Rua Sete de Setembro, diz que o prolongamento será benéfico para a região, mas que a demora na execução do projeto o deixa em alerta. "Não há nenhuma ligação decente até o bairro Monte Cristo. Vai ser muito bom para o comércio, pela faculdade, pelo hospital que deve ser implantado na área, mas Suzano está largada. A gente fica com medo de que seja mais dinheiro jogado fora, sem retorno. Assim como ficaram paradas as obras na Marginal do Una e o ginásio do Max Feffer. Começa e não termina, muda de gestão, fica tudo largado e o nosso dinheiro lá", reclama.

Para o eletricista Felipe Brendon, ainda há outros problemas a serem resolvidos na área antes da construção da via. "Estive poucas vezes no Monte Cristo, bairro ao lado. Eu sei que o terreno onde querem fazer o prolongamento da rua é cheio de 'nóia'. Toda semana morre gente na Lagoa Azul. Tem que cuidar disso primeiro".

O chaveiro Celso Vicente vive próximo à localidade e relembra outros impasses. "Ainda tem muita situação de ocupação irregular. Acho que isso vai dar trabalho pra tirar de lá. De qualquer forma, a obra atrasada vai ser boa, principalmente para quem sai do Monte Cristo para o centro".

Projeto

Em agosto passado a obra foi temporariamente suspensa. Na época, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos já trabalhava o remanejamento das famílias que vivem no trecho a ser prolongado. Anteriormente, no mês de maio, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) detectou um potencial de contaminação na área de construção.

Contudo, o órgão avaliou como adequado o plano de obra apresentado, em conjunto com as medidas de intervenção propostas.

Segundo a prefeitura, o monitoramento ambiental será contínuo ao longo da execução do projeto, já que existe essa suspeita de contaminação. A Rua Sete de Setembro será ligada à Avenida Paulista, no bairro vizinho Monte Cristo.